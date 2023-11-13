Отмечается, что не стоит терпеть до утра, ведь голод не даст выспаться.

Чувство голода может разбудить посреди ночи. В связи с этим многих интересует, что можно съесть такого, что не испортит сон на всю оставшуюся ночь.

Диетологи рассказали, чем можно перекусить, чтобы вернуться ко сну.

Ломтик индейки

"Индейка богата аминокислотой L-триптофан, которая, как известно, способствует сонливости и расслаблению", - сообщила диетолог Марисса Мешулам.

Видео дня

В частности, грудинка индейки является отличным выбором для утоления полуночного голода. Ее можно съесть, как самостоятельное блюдо, или сделать сэндвич. Белок, содержащийся в индейке, поможет утолить голод до утра, а триптофан - отличное средство для восстановления сна.

Сыр и крекеры

По мнению Мешулам, любая выбранная нами закуска должна содержать белок и клетчатку, чтобы оставаться сытым до конца ночи. Это классическое сочетание обеспечивает сытость от белка, содержащегося в сыре, и хрустящих крекеров, наполненных клетчаткой.

"Сыр содержит некоторое количество триптофана, который также превращается в мелатонин и помогает заснуть. Выбирайте крекеры с небольшим количеством клетчатки, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови", - посоветовала специалист.

Овощи и хумус

Освежающие и хрустящие овощи, такие как морковь, помидоры черри и огурцы в сочетании с хумусом - идеальный быстрый и легкий перекус.

"Люди забывают, что им нравится есть овощи. Если вы пропустили свою порцию овощей в течение дня, добавьте ее ночью. Две ложки хумуса - это белок, клетчатка и сытость", - объяснила диетолог и программный директор Движения за достоинство пищи Аманда Франкен.

Вишня и фисташки

Многочисленные исследования вишни показали, что перекус этим фруктом может привести к улучшению сна. Поскольку вишня содержит мелатонин она является отличным вариантом для ночного перекуса. Мешулам рекомендует сочетать терпкую вишню с фисташками.

"Фисташки обеспечивают насыщение жирами и белками, а также содержат мелатонин", - посоветовала диетолог.

Банан и ореховое масло

Выбор сбалансированных по уровню сахара в крови закусок, таких как банан и ореховое масло, может быть очень важен для качественного сна, поскольку употребление сахара, особенно перед сном, связано с обратным эффектом.

"Фрукты содержат калий, способствующий расслаблению мышц, и сложные углеводы, регулирующие скачки сахара в крови, которые могут мешать спать. Сочетайте его с арахисовым маслом - полезным, насыщающим жиром и триптофаном, вызывающим сонливость. Этот перекус легко приготовить ночью", - заявила Франкени.

Зерновые и молоко

Стакан теплого молока, возможно, идеально подходит для того, чтобы отправить ребенка спать, но оно также может быть идеальным средством для того, чтобы вернуть нас ко сну после пробуждения. По мнению Франкени, для создания сбалансированного по уровню сахара в крови перекуса молоко следует сочетать с цельнозерновыми хлопьями с низким содержанием сахара.

Протеиновые батончики

Это отличный выбор для перекуса, не вставая с постели. Сладкие, хрустящие и немного соленые протеиновые батончики или мюсли - идеальные полуночные закуски, будь то ореховые или овсяные.

"Грецкие орехи, миндаль и фисташки содержат природный мелатонин, белок и магний, которые насыщают и способствуют засыпанию", - говорит Фрэнкени.

При этом она предупредила, что следует воздерживаться от батончиков с шоколадным или кофейным вкусом.

Ранее УНИАН писал, что диетолог Крутика Нанавати назвала суперпродукт, который сделает чудеса для вашего сердца и сна.

Вас также могут заинтересовать новости: