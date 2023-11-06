Этот продукт улучшит ваш сон и укрепит сердце.

Пища, которую вы потребляете каждый день, влияет не только на вес, но и на весь состояние вашего здоровья - от психики до сердечно-сосудистой системы. В связи с этим очень важно подбирать продукты, которые богаты питательными веществами.

Издание She finds поговорило с диетологом Крутикой Нанавати. По ее словам, существует один суперпродукт с множеством вариантов - миндаль.

Одним из основных преимуществ его для здоровья является тот факт, что он богат полезными жирами и антиоксидантами, которые могут поддерживать здоровье вашего сердца и даже снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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"Они могут эффективно бороться с воспалением и снижать уровень ЛПНП или "плохого" холестерина, тем самым снижая риск сердечных заболеваний", — говорит Нанавати.

Она призывает "побаловать себя этой питательной закуской, чтобы поддержать здоровье и благополучие своего сердца". Кроме того, этот орех может еще и улучшить ваш сон. Миндаль поможет не только лучше засыпать, но и спать всю ночь не просыпаясь. Это связано с тем, что его питательные вещества, в том числе магний, уменьшают стресс и способствуют расслаблению.

"Магний, минерал, известный своей ключевой ролью в регулировании сна, играет важную роль в обеспечении спокойной ночи. Бессонница и трудности с засыпанием можно объяснить дефицитом магния. Включив миндаль в свой рацион, вы сможете улучшить качество сна, особенно для людей, борющихся с бессонницей", - пояснил диетолог.

К счастью, этот орех не только является отличной закуской, но и очень универсален для добавления в блюда. Это позволяет регулярно его употреблять.

"Один из распространенных подходов - добавить горсть миндаля в сбалансированный завтрак или насладиться им в качестве сытной закуски между приемами пищи. Миндаль также может улучшить вкус и текстуру салатов и йогуртов или даже послужить отличной хрустящей начинкой для вареных овощей", - добавляет Нанавати.

Однако важно помнить, что орехи очень калорийны, а потому надо следить с тем, сколько вы их съедите.

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