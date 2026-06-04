Как привлечь светлячков в свой сад, чтобы лето стало волшебным: эксперт поделилась способами

Светлячков легче заметить, когда выключены огни.

Светлячки - это не только ночное зрелище для людей, но и важная составляющая здоровой экосистемы. Об этом пишет Ziare.Com.

"Светлячки не только милы и приятны на вид, но и очень полезны. Их личинки питаются улитками, слизнями и различными насекомыми с мягким телом, которые иначе могли бы повредить растения. Светлячки и многие другие насекомые напоминают нам, что сады - это экосистемы. Сбалансированный сад щедро вознаграждает нас", - отметила специалист по растениям и основательница TN Nursery Тэмми Сонс.

Поэтому присутствие светлячков во дворе или в саду стоит поощрять. Специалисты назвали несколько методов, которые привлекают этих насекомых.

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Высаживайте местные виды

Сонс говорит, что выращивание местных растений - это самый эффективный способ привлечь светлячков.

"Местные растения, предпочитающие влажные зоны, такие как папоротники, а также низкорослые местные травы, являются отличным началом", - заверила она.

Светлячки прячутся днем, и эти растения предоставляют им укрытие, а также более прохладные и затененные места.

"Хотя я ценю вид идеально ухоженного сада, я отдаю предпочтение садам, которые привлекают не только людей, но и здоровые популяции маленьких волшебников природы: светлячков", - подчеркнула Сонс.

Также местные растения привлекают бабочек, пчел и птиц, превращая сад в место, полное жизни.

Уменьшите наружное освещение

Светлячков легче заметить, когда выключены огни, однако преимущества этого гораздо больше.

"Искусственный свет может стать серьезным фактором беспокойства, а мигающий свет может дезориентировать их, особенно на стадии личинки", - объяснила Сонс.

Кроме того, чрезмерное освещение мешает светлячкам видеть друг друга, что затрудняет поиск партнеров и приводит к сокращению популяции.

Избегайте агрессивных химических веществ

Пестициды могут убивать как взрослых светлячков, так и их личинок. Также они вредят и другим полезным насекомым, таким как пчелы и бабочки. Поэтому эксперты советуют использовать естественные методы борьбы с вредителями, когда это возможно.

"Чрезмерное кошение травы, особенно когда она влажная, а также использование химических удобрений, могут сделать среду непригодной для светлячков", - предупредила Сонс.

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