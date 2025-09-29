Разбираемся в морской терминологии: что такое корма и как ориентироваться на корабле, чтобы понимать направления и стороны судна.

Хотя за последнее столетие человечество сделало впечатляющий рывок в области транспорта на большие расстояния, древнее искусство морских путешествий по-прежнему хранит особую романтику. Будь то экспедиционное судно посреди амазонских джунглей или яхта в Карибском или Средиземном море — возможности, которые открывает путешествие по воде, поистине захватывают.

Несмотря на многочисленные инновации в области судовых двигателей и вспомогательных систем, морская терминология оставалась удивительно устойчивой на протяжении всей истории человечества, пишет SlashGear.

Термин "aft" (корма) обозначает направление к корме (задней части судна) и применяется одинаково — будь то десятифутовая лодка или самый длинный круизный лайнер в мире, Star of the Seas, длиной 366 метров. Если вы слышите на судне слово "fore", это не предупреждение о летящем в вас мяче для гольфа, а указание двигаться в сторону носа судна, его передней части. Оба термина — "fore" и "aft" — обозначают направление относительно точки, где находится человек на палубе, и часто используются в командах для экипажа.

Видео дня

Корма - происхождение слова

Хотя люди пользуются лодками уже более 10 000 лет, слово "aft" (корма) вошло в морской обиход примерно к 1150 году, когда среднеанглийский язык начал вытеснять древнеанглийский. Этот термин — сокращённая форма древнеанглийского слова "æftan", что означает "самый дальний назад" или "позади". При этом "aft" и "stern" — не одно и то же: первое указывает направление назад по судну, а второе обозначает непосредственно самую кормовую часть корабля. Если вам говорят "идти aft", значит нужно двигаться к корме.

Противоположные термины — "fore" и "bow", которые соответственно указывают направление и местоположение в носовой части судна. От яхтсменов-любителей до профессиональных моряков и военно-морских экипажей — все используют эту терминологию, так же как и обозначения бортов корабля. Стоя лицом к носу, ваша правая рука указывает на правый борт (starboard), а левая — на левый (port). Использование этих слов вместо "лево/право" и "вперёд/назад" исключает путаницу среди членов экипажа, которые могут стоять в любом направлении, когда им отдают приказ.

Другие интересные новости о кораблях

Ранее УНИАН сообщал, что пассажиры легендарного "Титаника" могли бы выжить после рокового столкновения корабля с айсбергом. Судьбу пассажиров "Титаника" мог кардинально изменить другой корабль под названием "Калифорниан" который был всего в 8 милях (около 13 км) от места катастрофы.

Кроме того, мы рассказывали, сколько времени служат авианосцы, пока их не отправляют "на пенсию". Здесь очень важно знать, что авианосцы США работают на ядерной энергии, но многие другие страны продолжают использовать традиционные ископаемые виды топлива для заправки своих кораблей.

Вас также могут заинтересовать новости: