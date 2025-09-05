Авианосцы способны служить десятки лет, но их часто заменяют более современными кораблями.

Авианосцы представляют собой вершину технологического прогресса в современном военно-морском деле. Тем не менее даже они имеют свой срок эксплуатации.

В SlashGear рассказали, сколько времени обычно служат авианосцы, пока их не отправляют на заслуженный покой. Для ответа на этот вопрос эксперты привели в пример американские корабли.

Авианосцы США работают на ядерной энергии, но многие другие страны продолжают использовать традиционные ископаемые виды топлива для заправки своих кораблей. У каждой системы есть свои преимущества и недостатки, и они являются ключевым аспектом в общей жизни авианосца.

Отмечается, что срок службы авианосцев ВМС США зависит от их дозаправки и комплексного ремонта. Он проводится только один раз в середине их более чем 50-летней службы.

Традиционные авианосцы проходят непериодические переоборудование, ремонт и модернизацию по мере необходимости. Это часто приводит к продлению срока их эксплуатации.

В издании напомнили, что даже страны с доступом к атомной энергии не всегда используют корабли с такими двигателями. Например, корабль HMS Queen Elizabeth (R08) с дизельным двигателем с дизельным двигателем поступил на вооружение ВМС Великобритании в 2020 году. Этот авианосец оснащен четырьмя дизельными двигателями мощностью по 10 МВт.

Также HMS Queen Elizabeth (R08) имеет два газотурбинных генератора Rolls-Royce Marine MT30, которые доводят общую отдачу силовой установки до 110 МВт. На момент спуска на воду этот авианосец имел предполагаемый срок службы 50 лет. Ожидается, что его выведут из эксплуатации в 2070 году.

До того, как США начали использовать атомные авианосцы, они также полагались на дизельное топливо. Последним авианосцем с традиционным двигателем, который находился на вооружении ВМС США, был USS John F. Kennedy (CV-67).

USS John F. Kennedy (CV-67) был введен в эксплуатацию в сентябре 1968 года. Его вывели из эксплуатации только в августе 2007 года, что составляет почти 39 лет службы.

В издании подчеркнули, что атомные авианосцы США имеют более длительный срок службы, который в среднем составляет 50 лет. Его можно продлить, но многие страны предпочитают переходить на более современные корабли.

