Всего в нескольких километрах от места катастрофы находилось еще одно судно.

Пассажиры легендарного "Титаника" могли бы выжить после рокового столкновения корабля с айсбергом. Такое мнение высказал бывший юрист, изучавший историю в Университетском колледже Лондона (UCL), а ныне известный комик Пол Коултер.

Своими мыслями он поделился с британским ресурсом Mirror. По его словам, судьбу пассажиров "Титаника" мог кардинально изменить другой корабль под названием "Калифорниан" который был всего в 8 милях (около 13 км) от места катастрофы.

"Несмотря на все попытки "Титаника" – радиосигналы, сигналы Морзе, отправка весельной лодки к таинственному кораблю, который находился в восьми милях – этот корабль не сделал ничего, чтобы спасти "Титаник", – рассказывает он.

По словам историка, причина довольно банальна. Капитан "Калифорниана" спал.

"Его дважды будили ночью, сообщая о ракетах (вероятно, речь о сигнальных ракетах, – ред.), но он не вышел на палубу, не проверил, что происходит, остался в своей каюте", – констатировал он.

Катастрофа "Титаника"

Как известно, корабль "Титаник" утонул в ночь на 15 апреля 1912 года. Судно столкнулось с айсбергом в водах Атлантического океана.

Тогда погибло 1496 человек. Еще 712 пострадали.

Примечательно, что за день до трагедии "Титаник" получил 7 предупреждений об айсбергах от различных судов, пересекавших Атлантику. Но когда перед кораблем увидели айсберг, несмотря на все усилия, отвести судно от глыбы льда не удалось.

