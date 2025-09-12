Пассажиры легендарного "Титаника" могли бы выжить после рокового столкновения корабля с айсбергом. Такое мнение высказал бывший юрист, изучавший историю в Университетском колледже Лондона (UCL), а ныне известный комик Пол Коултер.
Своими мыслями он поделился с британским ресурсом Mirror. По его словам, судьбу пассажиров "Титаника" мог кардинально изменить другой корабль под названием "Калифорниан" который был всего в 8 милях (около 13 км) от места катастрофы.
"Несмотря на все попытки "Титаника" – радиосигналы, сигналы Морзе, отправка весельной лодки к таинственному кораблю, который находился в восьми милях – этот корабль не сделал ничего, чтобы спасти "Титаник", – рассказывает он.
По словам историка, причина довольно банальна. Капитан "Калифорниана" спал.
"Его дважды будили ночью, сообщая о ракетах (вероятно, речь о сигнальных ракетах, – ред.), но он не вышел на палубу, не проверил, что происходит, остался в своей каюте", – констатировал он.
Катастрофа "Титаника"
Как известно, корабль "Титаник" утонул в ночь на 15 апреля 1912 года. Судно столкнулось с айсбергом в водах Атлантического океана.
Тогда погибло 1496 человек. Еще 712 пострадали.
Примечательно, что за день до трагедии "Титаник" получил 7 предупреждений об айсбергах от различных судов, пересекавших Атлантику. Но когда перед кораблем увидели айсберг, несмотря на все усилия, отвести судно от глыбы льда не удалось.