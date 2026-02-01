Что есть, чтобы снизить холестерин: диетологи назвали 7 консервов, полезных для сердца и сосудов

Консервированные продукты могут быть частью правильного питания.

Высокий уровень холестерина возникает тогда, когда в кровеносных сосудах накапливается слишком много этого жирного вещества. Чтобы его снизить, достаточно изменить рацион, в частности путем добавления некоторых консервированных продуктов. Об этом пишет Verywellhealth в материале, содержание которого проверила и подтвердила зарегистрированная диетолог Элизабет Барнс.

Издание назвало 7 консервов, которые нужно употреблять для снижения холестерина.

1. Консервированная фасоль

Фасоль - это полезная для сердца бобовая культура, богатая растворимой клетчаткой, которая связывается в пищеварительном тракте с холестерином и помогает выводить его из организма. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале ScienceDirect, показало, что употребление одного стакана фасоли способно снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или плохого холестерина.

Бобовые в рационе важны содержанием полезного белка, который, в отличие от белка животного происхождения, не повышает холестерин. Кроме того, употребление пищи, богатой фасолью, может снизить риск развития диабета, ожирения и высокого кровяного давления. Об этом свидетельствует исследование 2020 года, опубликованное на страницах MDPI.

2. Консервированная тыква

Тыква также содержит растворимую клетчатку, которая может снижать уровень холестерина ЛПНП. В одном стакане этого консервированного продукта содержится 7 г клетчатки, а также несколько витаминов и минералов.

Покупая консервированную тыкву, стоит проверять этикетку. Эксперты советуют искать тыквенное пюре, а не начинку для тыквенного пирога, которая может содержать добавленные подсластители.

3. Консервированный шпинат

Шпинат – это источник питательных веществ, который может снизить уровень холестерина. Один стакан консервированного продукта содержит 5 г клетчатки. В нем также есть антиоксидант под названием лютеин, который снижает риск сердечного приступа и инсульта.

Свежий шпинат содержит больше питательных веществ, чем консервированный, но консервы – это удобный способ включить зелень в свой рацион.

4. Рыбные консервы

Рыбные консервы - быстрый и простой способ получить необходимое количество белка и омега-3 жирных кислот. Консервированный тунец, лосось и сардины - жирная рыба, которая может повысить уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Употребление пищи, богатой омега-3 жирными кислотами, также может снизить риск сердечных заболеваний, гипертонии, инсульта и метаболического синдрома.

5. Консервированные помидоры

Консервированные помидоры богаты клетчаткой и ликопином - антиоксидантом, который уменьшает воспаление в кровеносных сосудах и может предотвратить накопление ЛПНП и, соответственно, их закупорку.

Выбирая банку помидоров, обратите внимание на этикетки с надписью "без добавления соли", ведь многие консервированные продукты богаты натрием, что может привести к высокому кровяному давлению и со временем повысить риск сердечных заболеваний.

6. Консервированные груши

Груши богаты клетчаткой: один стакан консервированного продукта содержит 4 г. Исследование 2022 года, опубликованное в CochraneLibrary, доказало, что растворимая клетчатка в грушах снижает уровень холестерина ЛПНП.

Эксперты советуют выбирать груши, консервированные в воде или соке, а не в сиропе, а также избегать чрезмерно подслащенных сортов, поскольку диета, богатая сахаром, может повысить уровень холестерина.

7. Консервированная окра

Бамия – это питательный овощ, который получают из съедобного цветущего растения. Он содержит слизь – водорастворимое вещество, которое может связываться с холестерином ЛПНП и выводить его из организма. Консервированную бамию можно добавлять в супы, рагу, блюда из макарон.

Естественные способы снижения холестерина

Чтобы уровень холестерина был в норме, недостаточно только употреблять полезные консервированные продукты. Нужно помнить о принципах правильного питания и здорового образа жизни в целом:

ограничить или избегать насыщенных жиров и трансжиров;

добавить в рацион рыбу и другие продукты, богатые омега-3 жирными кислотами;

есть больше растворимой клетчатки;

сосредоточиться на растительной пище: фруктах, овощах, бобовых, орехах;

ограничить соль и алкоголь;

тренироваться ежедневно.

Ранее УНИАН писал о полезном и вкусном продукте, который стоит есть ежедневно, чтобы снизить холестерин. Речь шла о грецких орехах, которые благодаря своему уникальному составу положительно влияют на состояние сосудов. Их полезные свойства объясняются содержанием белка, клетчатки, ненасыщенных жиров и антиоксидантов.

