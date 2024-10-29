Отмечается, что безобидные на первый взгляд отходы могут принести очень много проблем.

Худшее, что можно опустить в сток раковины, особенно с измельчителем, - это пальцы или другие части тела. И не нужно быть сантехником, чтобы распознать ужасный скрежет, сигнализирующий о том, что туда незаметно пробралась вилка или другой посторонний предмет.

Издание Eating Well пишет, что есть множество других, более тонких, не связанных со столовыми приборами способами злоупотребления измельчителем и риска возникновения дорогостоящего засора.

"Большинство людей неправильно используют измельчители под раковиной", - говорит Пол Абрамс, директор по связям с общественностью компании Roto-Rooter, специализирующейся на очистке водопроводных и канализационных труб. "Они были созданы для того, чтобы обрабатывать остатки пищи на тарелках, которые в противном случае скапливаются и засоряют канализацию".

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Трубы имеют множество поворотов и изгибов, начиная с P-образного сифона, U-образной трубы под утилизатором, и заканчивая ответвлением, которое соединяет кухонную раковину с домашней канализацией и в большинстве домов составляет всего два дюйма в диаметре, по словам Абрамса.

Что нельзя выбрасывать в канализацию:

Яичная скорлупа

Существует устойчивый миф о том, что яичная скорлупа поможет сохранить лезвия острыми.

"У измельчителей нет лезвий. Вместо них у них есть маленькие подвижные детали, называемые крыльчатками, которые вращаются, измельчая пищу и мусор. Яичная скорлупа довольно тяжелая и может застрять в трубе, поэтому если у вас есть канализация с низким местом, которое мы называем "брюхом", она будет собираться там", - говорит Абрамс.

Жир

Любой вид масла для жарки или другие жиры - враги водопроводчика номер один. Хотя они жидкие, когда вы сливаете их в канализацию, они застывают и покрывают трубы, вызывая скопления, которые приводят к засорам.

Макароны и рис

"Крахмалистые продукты превращаются в слизь после длительного пребывания в воде", - говорит Абрамс. "Даже если они пройдут через утилизатор, в конечном итоге они засорят кухонный сток".

Кожура

Картофельная кожура имеет крахмалистую консистенцию, но Абрамс говорит, что часто получает жалобы от сантехников на кожуру цитрусовых. Люди кладут их в измельчитель, чтобы очистить его или избавиться от запаха, не зная, что кожура не будет полностью перебита и может вызвать засор дальше по трубам. Лимонный сок, пищевая сода или лед - лучшие варианты.

Семена

Подобно осколкам разбитого стекла, семена достаточно малы и тверды, чтобы создавать проблемы.

"Все, что крупнее кунжутного семени, может попасть между корпусом и движущимися частями и заклинить утилизатор", - говорит Абрамс.

Волокнистые продукты

По словам Абрамса, сельдерей, спаржа, кукурузная шелуха, ревень, артишоки - все, что содержит много волокнистых нитей, - нежелательно сбрасывать в измельчитель.

Кожа птицы

"Практически все, что связано с ужином из птицы, может стать причиной засора, - говорит Абрамс. - Небольшие кусочки мяса без костей - это нормально, но кожа курицы или индейки "резиновая" и ее невозможно перебить достаточно мелко, поэтому выбросьте лучше ее в мусорное ведро".

Кофейные зерна

Небольшое количество кофейных зерен достаточно мелкого помола - это нормально, но обычная кофейная гуща, как правило, плотная и тяжелая, что создает риск засорения.

Орехи

Если выбрасывать орехи в измельчитель под раковиной постоянно, то утилизатор превратится в одну большую банку с "арахисовым маслом".

Корм для домашних животных

Влажный или сухой корм для домашних животных может стать проблемой. В зависимости от состава, в нем есть маслянистые, жирные, липкие или волокнистые ингредиенты, которые не сулят ничего хорошего для труб. Его лучше выбрасывать в мусорное ведро.

Ранее УНИАН писал, как убрать запах канализации из раковины.

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