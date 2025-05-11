Также фиксируется активность разведывательных БПЛА.

В ночь на 12 апреля, когда должно было начаться большое перемирие, российские оккупационные силы запустили по Украине дроны-камикадзе типа Shahed.

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Обновлено в 23:45: Воздушные силы фиксируют БПЛА на севере, востоке и юге Черниговщины, курс - южный/юго-западный.

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Также дроны движутся на западе Сумщины (юго-западный курс), севере Полтавщины (юго-западный) и востоке Запорожской области (северо-западный/западный).

В 23:07 в Командовании предупреждали об активности разведывательных дронов в Запорожской области. Такие беспилотники могут быть наводчиками российских средств поражения, Воздушные силы привлекли средства для их сбивания.

Также российские разведдроны фиксировали на юге Сумской области, севере Донецкой и Херсонской областей.

Перемирие с 12 мая

Напомним, ранее Украина объявила о готовности к 30-дневному перемирию, которое должно начаться уже в этот понедельник.

Поддержанная Соединенными Штатами Америки и странами Европы инициатива предусматривает полное прекращение боевых действий на суше, в воздухе и на море. В случае отказа России от полного прекращения огня, западные партнеры Украины рассматривают возможность усиления санкций.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прямым переговорам с Россией только после того, как Москва подтвердит безусловное прекращение огня.

Кремлевский правитель Путин отверг это предложение, заявив, что готов к восстановлению прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. Зеленский ответил, что будет там лично 15 мая.

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