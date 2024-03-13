Узнайте, можно ли лить кипяток в раковину из разных материалов - больше не будете путаться.

Многие хозяйки привыкли выливать кипяток в раковину на кухне, когда она засоряется - этот метод считается одним из наиболее эффективных при возникновении засоров. Однако эксперты объяснили, почему нельзя лить кипяток в раковину на кухне на самом деле и зачем в раковину сыпать соль.

Что будет, если сливать кипяток в раковину - реальные последствия

На этот вопрос нет однозначного ответа. Это будет зависеть от типа водопровода, установленного под сливом на кухне, а точнее от материала трубопровода. В то время как металлические трубы могут выдерживать высокие температуры воды, такой материал, как ПВХ, со временем повредится. А поскольку в наши дни в большинстве домов под кухонными раковинами установлены трубы из ПВХ, любой лицензированный сантехник не посоветует использовать кипяток для прочистки засоренной сливной трубы.

Перед тем как сливать кипяток в раковину, важно понимать, что трубы из ПВХ могут выдерживать тепло, но не температуру воды до 100 градусов C. Таким образом, регулярное воздействие кипятка на кухонный трубопровод только размягчит или расплавит его соединения (обычно скрепленные клеем). Со временем водопроводные трубы приходят в негодность и начинают протекать, что требует немедленного ремонта или замены.

Видео дня

Вам также следует учитывать тип кухонной раковины, в которую вы будете наливать горячую воду. Например, фарфоровая кухонная раковина может со временем треснуть от высокой температуры.

Отсюда понятно, почему нельзя выливать кипяток в раковину - это не решение, которое поможет вам в долгосрочной перспективе. Такое действие приведет к тому, что жир и мусор будут перемещаться дальше в канализацию и прилипать к ее краям, что затрудняет их удаление.

Следовательно, регулярное использование этого метода для прочистки слива кухонной раковины приведет только к еще большему и стойкому засору в ближайшем будущем . И чтобы справиться с этой проблемой, вам со временем понадобится помощь профессионального сантехника.

Можно ли лить кипяток в пластиковые трубы постоянно

Выливать очень горячую воду в кухонную раковину - не лучший способ прочистить засор. Это имеет долгосрочные последствия, и для этой цели вам потребуется очень большое количество кипятка. Таким образом, вы повредите трубопровод, прежде чем ослабить засоры.

Есть несколько методов, к которым вы можете прибегнуть своими руками, например, использовать вантуз или трос для удаления засоров. Еще лучше - просто не сливать жир масло в раковину, чтобы предотвратить засорение.

Ответ на вопрос о том, можно ли выливать кипяток в раковину, зависит от материала, из которого сделаны ваши трубы. Металл более долговечен и легче переносит горячую воду, а пластик очень быстро повредится от такого воздействия. Кроме того, слив кипятка в раковину может привести к травмам и ожогам - поберегите свое здоровье в том числе.

Вас также могут заинтересовать новости: