Пользователи отметили действенность этого лайфхака на практике.

Одной из распространенных домашних проблем - это засорение канализации в раковине. Из-за этого медленно сливается вода и возникает неприятный запах. Кроме того, из-за застоя воды активно размножаются бактерии.

Как пишет Mirror, чтобы это предотвратить надо регулярно прочищать канализацию - еженедельно или раз в месяц. Для этого даже не надо покупать дорогое моющее средство, поскольку нужный компонент уже есть на вашей кухне.

На канале Get'er Done Cleaning Services в TikTok утверждается, что "ежемесячная уборка позволит вам использовать безопасные методы уборки, которые сэкономят ваше время, энергию и деньги в долгосрочной перспективе"

В трендовом видео блогеры советуют совместить одну чашку белого уксуса с таким же количеством очень горячей воды и пищевой соды. На указанных кадрах можно увидеть, как соду засыпают прямо в отверстие раковины и заливают уксусом, что вызывает реакцию. Далее накрывают тканью и оставляют на некоторое время. Потом автор выливает воду и та уже свободно стекает по канализации.

Комментаторы активно испытывают этот метод и получили положительный результат.

"Я только что сделал это на днях, и это работает", - пишет один из пользователей.

Кто-то отмечал, что услышал об этом методе еще 40 лет назад от знакомого сантехника.

Советы от сантехников

Как писал УНИАН, популярный лайфхак для унитаза оказался не таким идеальным, как утверждалось. Специалисты предупредили людей об опасности этого способа и сказали, что он может привести к повреждению водопровода в доме.

Также рассказывалось о 10 вещах, которые категорически нельзя смывать в раковину.

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