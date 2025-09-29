Опытные садоводы советуют избегать этих ошибок при выращивании хризантем

Правильное определение сорта играет ключевую роль.

Чтобы избежать катастрофы и не потерять коллекцию хризантем, садоводы советуют избегать нескольких распространенных ошибок. Главные из них собрали на сайте Homes and Gardens.

Для начала надо правильно определить сорт хризантем, ведь эти цветы требуют разных подходов. Хризантемы бывают морозостойкие многолетние, их не надо выкапывать. Некоторые должны зимовать в горшках в подвалах. А некоторые вообще не зимуют, и в этом похожи на петунии. При этом именно этот сорт чаще всего продают в магазинах, потому что он имеет яркие цветы.

Второй важный совет - хризантемы не любят быть перекормленными. Удобрять их стоит на ранних стадиях роста, когда закладываются бутоны. А как только цветы начнут распускаться, подкормку стоит прекратить. Всегда надо избегать удобрений с высоким содержанием азота, потому что будут наращиваться листья, а не цветы. Вместо этого следует выбирать калийные удобрения.

Корневая хризантем поверхностная и не накапливает влагу, поэтому их следует часто поливать. И еще чаще, если хризантемы растут в горшках. В теплую погоду хризантемы поливают ежедневно, в прохладную - еженедельно.

При этом в горшках должен быть хороший дренаж. Но застоя воды не любят и те хризантемы, которые растут в грунте. Перелив без отвода воды может привести даже к гибели растения.

Еще одна ошибка - садоводы забывают о прищипывании хризантем, и поэтому имеют мало цветов. У молодых хризантем надо обрывать макушку, чтобы куст был пышнее, а цветов больше. Ведь на боковых побегах также закладываются цветы. Именно поэтому часто можно видеть высокие на негустые кусты, на которых мало цветов.

Важным для обильного цветения хризантем остается солнечный свет - не менее шести часов полного солнца в день. В тени или полутени они будут вытягиваться, но цветения можно не дождаться. Если в вашем саду нет свободного солнечного участка, подумайте о высаживании хризантем в горшок.

Еще один совет - это своевременное удаление засохших цветов. Именно поэтому хризантемы хорошо подходят для среза, потому что на месте удаленных цветов появятся новые. Обрезка отцветших цветков будет препятствовать растению образовывать семена и стимулировать дальнейшее цветение. Идея заключается в том, чтобы обрезать отцветшие цветки до того, как растение сбросит лепестки и образует семенную головку. Прерывание этого процесса предотвратит возвращение сигнала к растению о том, что его задача цвести завершена.

