Марина Григоренко

Выставка хризантем "Знаки Зодиака" будет работать до 26 октября 2025 года.

На "Певческом поле" в центре Киева 12 сентября 2025 года стартовала ежегодная выставка хризантем.

В этом году мероприятие получило название "Знаки Зодиака". Выставку сформировали 12 масштабных композиций, посвященных каждому из астрологических знаков.

Для создания цветочных композиций были использованы десятки тысяч хризантем.

Как это выглядит, смотрите в репортаже фотосервиса УНИАН.

Кроме того, на территории парка обустроили яркие фотозоны, интерактивные качели, фудкорты, сувенирные лавки и зоны отдыха.

Как посетить выставку хризантем "Знаки Зодиака"

Парк развлечений "Певческое поле" расположен на территории Печерского ландшафтного парка по адресу ул. Лаврская, 31 (возле Киево-Печерской лавры).

Выставка хризантем "Знаки Зодиака" на Певческом поле работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Стоимость взрослого билета составляет 300 гривень, детского (с 3 до 12 лет) – 200 гривень, дети до 3 лет – бесплатно. Участники боевых действий могут попасть на выставку бесплатно, для других льготных категорий скидки в этом году работают только в понедельник. Купить билеты можно как на входе в парк, так и онлайн.

Выставка будет работать до 26 октября 2025 года.

Как сообщал УНИАН, ранее на Контрактовой площади в Киеве появились яркие инсталляции, вдохновленные творчеством Марии Примаченко. Впрочем, посмотреть их все в одном месте можно будет только до 21 сентября 2025 года.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграмм-канале УНИАН.Туризм.