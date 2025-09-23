Тюльпаны расцветут всеми цветами, если добавить одну вещь при посадке в октябре

Садоводы советуют добавлять обычный огородный компост, но важно, чтобы в составе не было торфа.

Летний сезон подходит к концу, а садоводы уже начинают готовиться к весеннему цветению тюльпанов. Эксперты по садоводству в статье для сайта express.co.uk советуют не забыть добавить этот ингредиент при высадке тюльпанов осенью.

Садоводы говорят, что конец сентября и начало октября, пока земля еще теплая, - это лучшее время для пересадки или высадки некоторых весенних цветов. Среди них крокусы, нарциссы и гиацинты.

Чуть позже наступает время посадки тюльпанов. Лучше всего сажать их в октябре-ноябре, до момента промерзания почвы.

При этом для лучшего роста тюльпанов и обильного цветения при посадке следует добавлять обычный компост, но без добавления торфа. Безторфный компост, или peat-free compost, - это органическое удобрение, которое не содержит торфа, а состоит из альтернативных материалов, таких как кокосовое волокно, древесные отходы, кора, компост из зеленых отходов и переработанные продукты.

Если вы сажаете тюльпаны в горшки, то можно использовать чистый компост без почвы. Тогда вы можете даже высадить луковые цветы слоями для последовательного цветения. И всем хватит питательных элементов. А если же сажаете тюльпаны на клумбу, то компост можно смешать с почвой.

Также в сентябре самое время разделить многолетние цветы, если они хорошо наросли. Это такие цветы, как герань, медуница, манжетка, астранция и флокс. Все они уже отцвели и можно обрезать стебли и выкопать куст, чтобы разделить на несколько делений. Одну можно вернуть на старое место, а другие рассадить или подарить друзьям.

Напомним, что начало осени - лучшее время для посадки весенних цветов. Например, в это время можно сажать эхинацею и фуксию. Также в сентябре сажают клематисы.

