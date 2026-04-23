Прежде чем выбирать между регулярными и чартерными рейсами, стоит знать преимущества и недостатки обоих вариантов.

Если вы опытный турист, то знаете, что есть два основных вида пассажирских перелетов – регулярные и чартерные рейсы. На первый взгляд часто кажется, что задача у них одна – просто довезти людей из пункта А в пункт Б. Но на самом деле то, как они устроены и какие условия предлагают, может сильно отличаться.

Разберемся, какая между ними разница и почему туроператоры предлагают чартерные рейсы вместо обычных.

Как понять, что лучше – чартер или регулярный рейс

Чартер – это разовый полет, организуемый частными компаниями под возникший спрос. То есть, в отличие от регулярных рейсов, которые авиакомпании выполняют постоянно и по заранее утвержденному графику, чартеры работают "под заказ" – на конкретный маршрут и время.

Соответственно, чаще всего такие рейсы появляются в туристические сезоны, когда люди массово отправляются отдыхать на популярные курорты. В такие периоды они помогают справиться с большим потоком пассажиров и предлагают дополнительные, часто более выгодные возможности для перелета.

А вот регулярные рейсы продолжают работать независимо от спроса и летают даже тогда, когда самолет почти пуст, поскольку следуют фиксированному маршруту.

Теперь рассмотрим подробнее, что лучше – регулярные рейсы или чартер, и начнем с преимуществ последнего.

В чем плюс чартера

Во-первых, чартеры часто предлагают прямые перелеты на популярные курорты без долгих пересадок, что делает дорогу быстрее и удобнее.

Во-вторых, они иногда позволяют добраться даже в места, куда регулярные рейсы летают редко или не летают вовсе – например, в небольшие международные аэропорты.

Еще одно важное преимущество – цена. Билеты на чартерные рейсы обычно стоят заметно дешевле, иногда на 30–60% по сравнению с регулярными рейсами. Кроме того, багаж в них зачастую уже включен в стоимость, хотя это лучше уточнять в каждом конкретном случае.

В итоге, из-за всех этих факторов такие перелеты особенно популярны среди туристов, покупающих "пакетные" туры.

В чем минусы чартерных рейсов – почему они менее надежны

Однако у чартерных рейсов есть и свои недостатки. Один из главных – сложность самостоятельной покупки билета. В отличие от регулярных рейсов, где билет можно легко приобрести напрямую у авиакомпании (так еще и с хорошим запасом времени), чартеры чаще продаются через туроператоров и появляются в продаже ближе к дате вылета.

Также стоит учитывать, что расписание чартеров менее стабильное. Такие рейсы могут переноситься, объединяться с другими или даже менять время вылета в зависимости от заполненности и организации перевозок.

Кроме того, на чартерных рейсах обычно нет большого выбора классов обслуживания – чаще всего доступен только эконом-класс. А также могут быть ограничения по дополнительным услугам и участию в бонусных программах авиакомпаний.

Исходя из всех этих факторов, есть несколько способов, как узнать – чартерный рейс или регулярный.

Первое – чартеры, как правило, отсутствуют в постоянном расписании аэропортов и авиакомпаний, а добавляют их только на конкретные даты и с ограниченным периодом бронирования. Второе – билет на чартерный рейс часто предлагается как часть туристического пакета, в который также входят проживание в отеле и трансфер.

Что выбрать в итоге – решать вам.

