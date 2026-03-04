Этот простой лайфхак поможет вам взять больше вещей в условиях строгих ограничений авиакомпаний.

Если вы любите путешествовать самолетом и каждый раз испытываете трудности, пытаясь уместить все необходимые вещи в разрешенный объем багажа, мы подготовили для вас один полезный лайфхак.

Разберемся, можно ли взять с собой две сумки в качестве ручной клади и как это сделать легально.

Как можно взять в самолет больше вещей – основные правила

Сперва рассмотрим правила провоза ручной клади, которые действуют у большинства авиакомпаний, и заодно ответим на распространенные вопросы туристов.

Можно ли добавить дополнительный багаж на борт самолета?

Количество разрешенной ручной клади зависит от условий, описанных в вашем посадочном талоне. Наиболее распространенные варианты:

Одна личная вещь – небольшая сумка, помещающаяся под сиденье. Эта опция доступна всегда и платить за нее отдельно не нужно.

Личная вещь + дополнительная ручная кладь – рюкзак или небольшая сумка, помещающаяся на верхнюю полку в самолетах (это уже часто платная опция).

Личная вещь + рюкзак + небольшой чемодан или сумка, которые тоже должны помещаться на полку (почти всегда платная опция).

Более трех предметов ручной клади на борт взять нельзя, независимо от оплаты.

Можно ли взять 2 чемодана в самолет?

Если учитывать чемодан, который сдается до прохождения паспортного контроля (зарегистрированный багаж) и небольшой чемодан по тарифу ручной клади, то да – получается два чемодана. При этом в зарегистрированный багаж, иногда, можно включить два чемодана (что, правда, обойдется в немалую сумму), а вот чемодан ручной клади всегда разрешен только в один.

Можно ли брать сумку вместе с ручной кладью?

Под личной вещью обычно подразумевается что-то совсем небольшое, вроде чехла для ноутбука или косметички. Но на практике бортпроводники почти никогда не проверяют ни вес, ни размер ваших сумок (разве что если они выглядят уж слишком крупными), так что если вам по талону разрешено брать "личную вещь" и "дополнительную ручную кладь" – можно считать, что это разрешение на две сумки.

Можно ли брать 2 ручных клади (сумки)?

Следует понимать, что авиакомпании следят только за весом, но не за упаковкой ваших вещей (будь то рюкзак, чемодан или даже пакет) – главное, чтобы они подпадали под требования безопасности и могли поместиться в верхний отсек самолета. А потому, если ваш тариф позволяет взять на борт, помимо "личной вещи" и "дополнительной ручной клади", также небольшой чемодан, то вы спокойно можете заменить его любой другой сумкой, подходящей по весу.

Как добавить багаж на 1 человека – лайфхак от УНИАН

Теперь, поскольку мы разобрались, каковы правила провоза ручной клади в самолете, перейдем непосредственно к лайфхаку.

Один из простых и полностью легальных способов увеличить объем ручной клади – использовать дополнительную сумку (пакет из плотной мелованной бумаги или картона) с логотипом бренда, товары которого регулярно представлены в магазинах duty-free. Такой пакет визуально воспринимается как покупка, совершенная уже после прохождения всех досмотров.

На этапе досмотра ручной клади на ленте и при прохождении паспортного контроля количество сумок, как правило, не проверяется и не комментируется.

Единственное место, где могут обратить внимание на количество и вес ручной клади, – это зона непосредственно у выхода на посадку (гейт). Именно здесь брендированная сумка (в идеале, с логотипом duty-free) играет ключевую роль.

Дело в том, что после всех предпосадочных процедур пассажиры получают доступ в зону беспошлинной торговли, где приобретают товары без ограничений по количеству. Авиакомпании и аэропорты не вправе изымать или запрещать провоз таких покупок, а их содержимое дополнительно не досматривается.

Поэтому дома достаточно положить в фирменную сумку необходимые личные вещи, а сверху для достоверности разместить шоколадку, небольшую коробку конфет или любой другой типичный товар из duty-free. В результате у вас будет две полноценные сумки для личного пользования.

Впрочем, у некоторых авиакомпаний в правилах может быть указано, что покупки из duty-free тоже учитываются в норме ручной клади (особенно у лоукостеров), так что всегда следует проверять информацию на официальных сайтах компаний.

