Способствуют уменьшению воспаления: ревматологи советуют чаще употреблять эти 5 продуктов

Ревматолог Аманда Мойер отметила, что питание оказывает большое влияние, но это не волшебный выключатель, который может "включить" или "выключить" аутоиммунитет.

Хронические заболевания являются проблемой для многих граждан, особенно для тех, кто страдает артритом, фибромиалгией, волчанкой или подагрой. Многие ревматологи придерживаются комплексного подхода, сочетающего медицинские меры и изменения образа жизни, поэтому они четко понимают, какую роль может играть рацион питания в здоровье их пациентов, пишет Huffpost.

Издание сообщило, что, хотя употребление противовоспалительных продуктов может облегчить некоторые симптомы, эксперты отметили, что не существует ни одного "волшебного" продукта, способного вылечить эти заболевания.

"Есть одна вещь, которую я очень хочу, чтобы люди осознали: в 99,9 % случаев ни то, что вы ели, ни то, чего не ели, не стало причиной вашего аутоиммунного заболевания. Также не существует ни одного особого продукта, который бы вылечил это заболевание", – рассказала ревматолог Аманда Мойер.

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По её словам, питание оказывает большое влияние, но это не волшебный выключатель, который может "включить" или "выключить" аутоиммунитет:

"Это не значит, что еда не имеет значения, ведь она влияет на то, как вы себя чувствуете каждый день, на эффективность лекарств, вес, здоровье сердца и долгосрочные риски осложнений. Но я не хочу, чтобы пациенты испытывали излишнее чувство вины или их обвиняли в течении болезни, которую они не вызвали своим обедом".

Вот некоторые из самых популярных продуктов, которые эти эксперты часто рекомендуют пациентам с такими заболеваниями:

1. Оливковое масло

Ревматолог Кам Шоджания советует своим пациентам рассматривать оливковое масло экстра-класса как практическое противовоспалительное средство, которым можно слегка сбрызгивать блюда.

"Люди удивляются, узнав, что оливковое масло содержит олеокантал – природное соединение, которое, как свидетельствуют данные исследований, может снижать уровни маркеров воспаления и защищать кровеносные сосуды. Олеокантал обладает противовоспалительным действием, схожим с действием ибупрофена. Также появляются новые исследования о его влиянии на иммунную систему, в частности при воспалительном артрите и волчанке", – рассказал он.

2. Жирная рыба

"Омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК обладают самыми убедительными доказательствами эффективности среди всех отдельных диетических мер в ревматологии. Я рекомендую употреблять жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия, сардины и анчоусы, два раза в неделю", – добавил ревматолог Девон Чарлтон.

Он сослался на рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, в котором приняли участие почти 26 000 человек, и по результатам которого было установлено, что у тех, кто ежедневно употреблял 1 грамм эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) жирных кислот, частота подтвержденных и вероятных аутоиммунных заболеваний снизилась на 15–18 %.

3. Употребление большого количества клетчатки

Ревматолог Мика Ю призывает своих пациентов увеличивать потребление клетчатки, когда это возможно.

"Клетчатка помогает уменьшить воспаление и может способствовать уменьшению воспаления суставов. Кроме того, доказано, что люди, потребляющие больше клетчатки, имеют меньший вес, что может облегчить симптомы заболевания", – рассказал он.

Ю советует получать клетчатку из природных источников, таких как бобовые, фрукты, овощи и другие натуральные продукты, а не из пищевых добавок.

4. Ферментированные продукты

Если заглянуть в холодильник доктора Юн Цю, то, вероятно, там можно будет найти пакет капусты и несколько банок ферментированных продуктов.

Еще дольше хранятся, а возможно, и приносят большую пользу такие ферментированные продукты, как кимчи или квашеная капуста, которые готовятся именно из капусты.

"Я рекомендую употреблять ферментированные продукты для поддержания микробиома кишечника", – пояснил он.

5. Орехи

"Если бы мне пришлось выбрать одну вещь, которую следует добавить в список покупок каждого пациента-ревматолога, это был бы большой пакет слегка приправленных орехов, например, миндаля", – поделилась Мойер.

Врач объяснила, что их удобно есть в качестве перекуса, они содержат белок, клетчатку и полезные жиры, а также прекрасно вписываются в рацион, помогающий уменьшить воспаление.

В то же время Чарлтон часто напоминает своим пациентам, что питание является вспомогательным, а не основным методом лечения.

"Пациенты, которые прекращают прием болезнимодифицирующих противоревматических препаратов (DMARD) или биологических лекарств в пользу диетических мер, рискуют получить необратимые повреждения суставов, поражение органов или даже смерть", – подчеркнул ревматолог.

Шоджания соглашается, что оптимальным вариантом является лечение на основе научных данных в сочетании с рационом, ориентированным на средиземноморскую диету. Желательно, чтобы его разработал диетолог с учетом бюджета и образа жизни пациента.

В заключение Мойер отметил, что важно не терять из виду общую картину:

"Мой совет на прощание – расслабьтесь, сосредоточьтесь на натуральных продуктах, преимущественно растительного происхождения, с нежирными белками и полезными жирами, и будьте осторожны с дорогими диетическими добавками. А когда вы всё-таки съедите ту шарику мороженого или кусочек праздничного торта, наслаждайтесь этим. Затем вернитесь к своему обычному режиму питания – именно это на самом деле имеет значение".

Другие полезные советы

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам диетологов, эти 8 продуктов снимают воспаление эффективнее имбиря.

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