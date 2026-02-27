Назван лучший напиток для здоровья ваших суставов: после 40 лет он особенно полезен

Поскольку проблемы с суставами напрямую связаны с воспалительными процессами, диета играет ключевую роль в их защите.

Никогда не рано задуматься о своих суставах. В конце концов, артрит может возникнуть в любом возрасте, и риск только увеличивается по мере старения. И хотя полностью предотвратить износ суставов невозможно, существуют способы защитить их и держать боль под контролем.

Поскольку проблемы с суставами и артрит коренятся в воспалении, употребление противовоспалительных продуктов обязательно должно быть в вашем списке. Но что стоит пить, если вы хотите поддержать свои суставы? Чтобы выяснить это, в Real Simple попросили зарегистрированного диетолога Лорен Манакер назвать лучший напиток для здоровья суставов.

Напиток №1 для здоровья суставов

"Один из лучших напитков для здоровья суставов – это зеленый чай", – заявляет Манакер. Все это благодаря мощному антиоксиданту под названием эпигаллокатехин-3-галлат, или EGCG. "EGCG помогает уменьшить воспаление, блокируя молекулы, способствующие повреждению суставов, такие как цитокины", – объясняет эксперт.

Цитокины – это белки, участвующие в воспалительных процессах. Со временем они могут привести к хроническому воспалению и повреждению тканей, включая суставы. Кроме того, согласно научным обзорам, антиоксиданты зеленого чая (такие как EGCG) могут защищать хрящи от разрушения, что является ключевым фактором при артрите.

Это подтверждают и исследования. Например, в ходе клинических испытаний взрослые с остеоартритом коленного сустава испытывали меньше боли после употребления экстракта зеленого чая в течение четырех недель. Другое исследование показало, что употребление зеленого чая связано с более низким уровнем заболеваемости остеоартритом колена у мужчин.

Польза чая матча

Поскольку матча изготавливается из измельченных листьев зеленого чая, она также полезна для суставов. "Матча, будучи более концентрированной, обеспечивает еще более высокую дозу EGCG и полифенолов, которые защищают ваши суставы от окислительного стресса и замедляют распад хрящей", – отмечает Манакер.

Помимо пользы для суставов, зеленый чай поддерживает здоровый метаболизм, работу сердца и концентрацию внимания. Он также способствует расслаблению благодаря содержанию L-теанина – аминокислоты с успокаивающим эффектом.

Как пить больше зеленого чая - советы эксперта

Будь то обычный зеленый чай или матча, этот напиток – безусловный победитель для здоровья суставов. Вот несколько способов разнообразить его употребление:

Добавьте ароматные ингредиенты: попробуйте добавить лимонный сок, мед или мяту. В холодный чай можно добавить размятые ягоды – клубнику или чернику – для естественной сладости и дополнительной порции антиоксидантов.

Добавляйте в смузи: холодный зеленый чай отлично сочетается с фруктовыми коктейлями. Он особенно хорош со сладкими фруктами (арбуз, клубника), которые сбалансируют землистый вкус чая.

Смешивайте с йогуртом: порошок матча легко смешивается с йогуртом. Добавьте немного меда или кленового сиропа, чтобы смягчить горчинку. Такой йогурт можно есть просто так или использовать в приготовлении чиа-пудинга.

