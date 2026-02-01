Что лучше снижает давление и холестерин - яйца или лосось: объяснение диетолога

Эти продукты оба полезны, но по-разному влияют на уровень холестерина и кровяное давление.

И яйца, и лосось - это продукты с высоким содержанием белка, о которых часто упоминают в разговорах о здоровье сердца. Как пишет Verywellhealth в материале, содержание которого проверила и подтвердила диетолог Сюзанна Фишер, они по-разному влияют на уровень холестерина и кровяное давление.

Как яйца и лосось влияют на холестерин

В одном яйце - преимущественно в желтке - содержится около 185 миллиграммов холестерина. В связи с этим долгое время людям советовали избегать яиц. Однако, как свидетельствует исследование 2023 года, опубликованное в Journal of Nutritional Science, холестерин в пище не сильно влияет на уровень холестерина в крови.

И для большинства здоровых людей употребление яиц не вызывает значительного повышения "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП). Отмечается, что на самом деле яйца могут повышать уровень "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности, ЛПВП), который помогает выводить холестерин из крови.

Однако у некоторых людей, в частности с диабетом или определенными генетическими особенностями, если они едят много яиц, может наблюдаться повышение уровня холестерина ЛПНП.

Лосось влияет на холестерин по-другому. В нем низкое содержание насыщенных жиров и много омега-3 жирных кислот. В исследовании 2024 года, опубликованном в Frontiers, говорится, что омега-3 помогают снизить уровень триглицеридов - типа жира в крови, вызывающего сердечные заболевания. Кроме того, омега-3 помогают уменьшить вредный уровень холестерина ЛПНП и воспаление в организме.

Это означает, что лосось может предлагать дополнительную защиту от высокого холестерина.

Как яйца и лосось влияют на кровяное давление

На кровяное давление влияет много факторов, в том числе и потребление соли. Яйца же естественно имеют низкое содержание натрия, поэтому их потребление помогает контролировать кровяное давление. В статье отмечается, что эта польза уменьшается, если яйца есть с солью.

Кроме того, как говорится в исследовании 2016 года, опубликованном в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics home, они также дают организму высококачественный белок, который помогает дольше чувствовать сытость, и поддерживают здоровье мышц. И то, и другое важно для контроля артериального давления.

Также яйца содержат небольшое количество калия - минерала, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме.

Лосось сильнее влияет на кровяное давление. Омега-3 жиры, содержащиеся в нем, помогают расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровоток. Это со временем может привести к снижению артериального давления.

В этой рыбе также есть калий и магний - два минерала, которые поддерживают здоровое давление. Поэтому для людей с гипертонией или тех, кто пытается ей предотвратить, лосось может быть полезнее яиц.

Другие преимущества яиц и лосося

Яйца богаты витаминами и минералами. Они содержат витамин B12, селен, йод, холин, витамин D. Последний положительно влияет на здоровье костей и иммунитет.

В лососе также есть витамин D, а омега-3 жирные кислоты в нем поддерживают здоровье мозга, здоровье суставов и уменьшают воспаление.

Чтобы получить максимальную пользу от этих продуктов, важно правильно их употреблять. Нежелательно готовить яйца с большим количеством сливочного масла или сочетать их с обработанным мясом. А лосось лучше запекать, а не жарить.

Итак, если вы стремитесь снизить уровень холестерина или кровяного давления, лосось может быть лучшим вариантом благодаря содержанию омега-3 жиров. Но это не значит, что яйца вредны. Многим людям яйца можно употреблять регулярно, не нанося при этом вреда сердцу.

Лучший же выбор - это не один какой-то продукт, а разнообразие. Предпочтение следует отдавать сбалансированному рациону, включающему овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Это будет самым эффективным способом защитить свое сердце.

