Можно ли оставлять яйца на дверце холодильника: распространенные ошибки при хранении яиц

От правильного хранения яиц зависит безопасность их потребления.

На первый взгляд простой вопрос – как хранить яйца из магазина или с рынка, может содержать несколько тонкостей. Срок годности и безопасность яиц определяет место, в котором они размещаются в холодильнике, пишет Southernliving. При этом самое очевидное место, на дверце холодильника, – не всегда лучший вариант.

Примерно с 1970-х годов производители яиц моют и дезинфицируют яйца перед продажей, чтобы минимизировать риск заражения сальмонеллой. Хотя этот процесс сделал яйца более безопасными для потребления, он также лишил их естественного защитного покрытия. В результате охлаждение стало необходимым для сохранения свежести яиц и предотвращения роста бактерий.

И хотя отделение для яиц на дверце холодильника может казаться удобным, на самом деле это не лучшее место для хранения яиц. Это место может даже сократить срок их хранения и повлиять на их качество.

Видео дня

Причина – колебания температуры. Каждый раз, когда холодильник открывается, температура продуктов на полках двери повышается. А нестабильность температуры может увеличить риск роста бактерий и ускорить процесс старения яиц. Это также может привести к тому, что яйца будут трястись, возможно, даже вызывая трещины.

Ошибки при хранении яиц

Извлечение яиц из коробки. Хранение яиц в коробке (или таком же стабильном контейнере с крышкой) может уменьшить риск трещин и защитить их от поглощения сильных запахов, сохраняя при этом стабильную температуру.

Хранение яиц в коробке (или таком же стабильном контейнере с крышкой) может уменьшить риск трещин и защитить их от поглощения сильных запахов, сохраняя при этом стабильную температуру. Мытье яиц перед хранением. Люди думают, что удаляют бактерии, но большинство коммерческих яиц уже предварительно вымыты, а налет уже удален. Это означает, что вода может попасть внутрь яйца через поры в скорлупе. А теплая вода также может повысить температуру яиц, что создает риск роста бактерий.

Люди думают, что удаляют бактерии, но большинство коммерческих яиц уже предварительно вымыты, а налет уже удален. Это означает, что вода может попасть внутрь яйца через поры в скорлупе. А теплая вода также может повысить температуру яиц, что создает риск роста бактерий. Хранение яиц острой стороной вверх. Это может привести к тому, что желток осядет ближе к скорлупе, что уменьшит свежесть. Всегда храните яйца острой стороной вниз.

Это может привести к тому, что желток осядет ближе к скорлупе, что уменьшит свежесть. Всегда храните яйца острой стороной вниз. Игнорирование срока годности. Использование яиц после истечения срока годности может быть рискованным. Проверьте свежесть с помощью теста на поплавок, погрузив в воду, чтобы убедиться, что яйца все еще безопасны для потребления. Свежие яйца должны тонуть и ложиться на бок. Если яйцо утонуло, но стоит вертикально, то его нужно использовать как можно скорее. Яйца, которые плавают, нужно выбрасывать. Это означает, что внутрь уже попал воздух и яйцо может быть загрязнено.

Лучший способ хранения яиц

Чтобы сохранить свежесть яиц, всегда храните их в оригинальной упаковке (или в лотке для яиц с крышкой) и размещайте на центральной полке холодильника, ближе к задней части, где температура постоянно будет оставаться ниже 4°C. Картон предотвратит впитывание яйцами запахов или вкусов других продуктов и предотвратит потерю влаги.

Проверка свежести яиц

Напомним, что существует простой способ проверить яйца на свежесть с помощью фонарика. Просветив яйцо, можно увидеть, насколько велика воздушная камера внутри. Чем она меньше, тем свежее яйцо.

Вас также могут заинтересовать новости: