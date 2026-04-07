Рассказываем, чем подкормить лаванду перед цветением, чтобы она была пышной и красивой.

Лаванда сразу напоминает нам о теплом лете, тишине и отдыхе в саду. Ее нежный лиловый оттенок радует глаз, а характерный аромат помогает расслабиться и снять напряжение после долгого дня. Но, чтобы кусты были пышными и цвели особенно обильно, им нужна небольшая "подкормка". И самое приятное - для этого подойдут обычные кухонные отходы, которые есть в каждом доме. Рассказываем, чем подкормить весной лаванду для пышного цветения.

Чем весной подкормить лаванду

Опытные садоводы говорят: лаванду достаточно подкормить всего один раз - весной, когда она только начинает расти. При этом тратиться на дорогие удобрения вовсе не обязательно, пишет британский таблоид The Express. Лучше всего для этого подойдут обычные кухонные отходы - просто, доступно и без лишней "химии".

Видео дня

Автор блога о доме и рукоделии Celebrated Herb Стефани рассказала, чем можно подкормить лаванду весной. Она советует: "Лаванде не требуется много питательных веществ, но вы все равно можете использовать некоторые кухонные отходы, чтобы обеспечить им дополнительное питание".

Кофейная гуща

Гуща из-под спитого кофе - отличная подкормка для лаванды. В гуще есть азот, который помогает цветку лучше расти. Достаточно просто рассыпать ее вокруг куста и слегка перемешать с землей.

Кстати, такую же подкормку любят и розы с гортензиями - они начинают цвести ярче и пышнее.

Банановая кожура

Не спешите выбрасывать кожуру от бананов - в ней много калия, который нужен для цветения и крепких корней. Кожуру можно мелко нарезать и закопать в землю возле лаванды - этот "дедовский" способ действительно работает.

Овощные отходы

Очистки и остатки овощей тоже идут в дело - из них легко сделать простой домашний компост. Сложите их вместе с травой и сухими листьями и дайте перегнить. Такая подкормка хорошо питает почву и помогает лаванде расти крепкой и здоровой.

Важно: не забывайте, что даже натуральные подкормки хороши в меру. Перекармливать лаванду не стоит - ей много не нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: