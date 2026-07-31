Сколько лет могут служить холодильник, стиралка и другие приборы: названы сроки

Если стиральная машина или холодильник достались вам в наследство от родителей, лучше сразу отложить деньги на покупку нового, чтобы не остаться без необходимой техники в самый неподходящий момент.

Бытовая техника не служит вечно. И хотя правильный уход может существенно продлить срок эксплуатации, все же стоит заменять технику через определенное время, не дожидаясь внезапной поломки, которая точно произойдет "очень не вовремя". Об этом пишет издание SlashGear.

Ссылаясь на статистические данные проекта Consumer Reports, производителей техники, ремонтных компаний и других профильных источников, издание определяет средний реальный срок службы различных бытовых приборов и дает рекомендации относительно оптимального времени их замены.

Холодильник – около 13 лет. Как пишет издание, холодильник является одним из самых долговечных бытовых приборов и обычно работает от 12 до 15 лет. При этом он также относится к технике, которая чаще всего выходит из строя. В большинстве случаев ремонт обходится дешевле, чем покупка нового устройства, а регулярная очистка конденсатора, уплотнителей и своевременная замена фильтров помогают продлить срок службы. Но ведь не до бесконечности!

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Плита и духовка – 13–17 лет. Газовые модели обычно служат дольше электрических. Основным фактором долговечности является регулярная очистка, ведь накопление жира и грязи ухудшает работу температурных датчиков и повышает риск поломок. Кроме того, эти приборы часто успешно ремонтируются, поэтому спешить с заменой не стоит.

Посудомоечная машина, микроволновая печь и стиральная машина – около 10 лет. По данным публикации, большинство проблем с этой техникой возникает из-за неправильного использования, поэтому важно регулярно очищать фильтры и не перегружать технику. Микроволновые печи, в отличие от других приборов, после серьезной поломки редко подлежат ремонту. Надежность стиральных машин в значительной степени определяется регулярной очисткой барабана, фильтров и своевременной заменой шлангов.

Сушильная машина, кондиционер и обогреватель – 13–15 лет. Сушильные машины могут прослужить примерно 13 лет, если регулярно очищать фильтр и вентиляционный канал от ворса. Кондиционеры нередко служат более 15 лет, а при надлежащем уходе – даже до двух десятилетий. Аналогичный ресурс имеют и домашние системы отопления, однако они требуют регулярных профессиональных осмотров для безопасной эксплуатации.

Водонагреватель – 10 лет. Водонагреватели, отмечает издание, обычно работают 10–11 лет, но требуют ежегодного обслуживания для удаления осадка, который накапливается внутри бака. Без надлежащего ухода это может привести к протечкам, пожару или даже отравлению угарным газом.

Подводя итог, издание подчеркивает, что приведенные сроки являются усредненными показателями, полученными на основе статистических данных. Это означает, что ваш конкретный холодильник или бойлер может как сломаться уже на второй год, так и прослужить 30 лет без единой поломки. Но если техника уже достигла своего среднего срока эксплуатации, её стоит либо заменить сразу, либо, по крайней мере, отложить средства на её замену.

"В конце концов, вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет", – резюмирует издание.

Бытовые советы

Как писал УНИАН, неприятный запах в холодильнике возникает из-за испорченной еды, бактерий или засорения дренажа и может оставаться даже после уборки продуктов. Устранить его можно без химии, используя натуральные поглотители.

Также мы рассказывали, что старую терку можно быстро заточить несколькими простыми способами. Самые популярные методы – натереть лезвия сложенной фольгой, использовать шероховатое дно керамической чашки или наждачную бумагу, проверяя остроту после нескольких движений.

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