С употреблением углеводов нужно быть аккуратными, так как это не только приводит к набору веса, но и наносит вред организму.

Многие продукты объединены такими органическими веществами, как жиры, белки, углеводы и так далее. И сейчас мы остановимся на том, что объединяет печенье, торты, шоколадные батончики, макароны, хлеб, фрукты и овощи — углеводы.

Все они относятся к одной и той же категории макроэлементов, но не все углеводы созданы одинаковыми — есть и простые, и сложные углеводы. Они по-разному влияют на ваш организм. К примеру, простые углеводы, содержащиеся в сладостях, быстро усваиваются и вызывают скачки сахара в крови. Напротив, сложные углеводы, содержащиеся во фруктах, овощах, цельном зерне, орехах и семечках, перевариваются медленнее, обеспечивая стабильную энергию, заявляет зарегистрированный диетолог-нутрициолог Роксана Эсани в материале для Eat This, Not That.

Она также назвала 8 признаков того, что вы переедаете углеводы.

Увеличение веса

Потребление слишком большого количества простых углеводов - пиццы, чипсов и сладких лакомств - может привести к набору веса. Эти рафинированные углеводы часто легко переедаются и не содержат необходимых питательных веществ.

Одно из исследований показало, что увеличение ежедневного потребления крахмала или сахара всего на 100 граммов приводит к увеличению веса от 1 до 1.5 кг за четыре года. Хотя, казалось бы, 100 граммов довольно большая цифра по отношению к крахмалу или сахару, однако достичь этой цифры на удивление легко. Например, на 100 граммов макарон приходится около 60-80 граммов углеводов.

С другой стороны, то же исследование показало, что участники, которые увеличили потребление цельного зерна, фруктов и овощей, похудели. Это говорит о том, что для поддержания здорового веса важно отдавать предпочтение сложным углеводам, богатым клетчаткой, а не сладостям.

Повышенный сахар в крови

Неважно, пьете ли вы сладкий чай, газировку, заедаете фраппучино или лакомитесь печеньем, рафинированные углеводы могут вызвать скачок сахара в крови.

Когда вы едите углеводы, ваш организм расщепляет их до глюкозы - формы сахара, которая поступает в кровь. Глюкоза хоть и необходима для обеспечения организма "топливом" (энергией), но слишком большое ее количество и неправильное потребление могут привести к постоянным скачкам. Такие скачки могут привести к повышению уровня сахара в крови, триглицеридов и хроническим заболеваниям, таким как диабет 2 типа.

Вздутие живота и запор

Причиной этому может быть белый хлеб и сладкие закуски. Для нормального пищеварения организму необходимы такие продукты, как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи и семечки — то есть продукты с высоким содержанием клетчатки.

Клетчатка не только предотвращает запоры, но и способствует росту полезных бактерий в кишечнике и помогает пище легче проходить по пищеварительному тракту, предотвращая вздутие живота.

Замените крекеры или крендели на яблоко или палочки сельдерея.

Никогда не чувствуете удовлетворение

Чувствуете, что постоянно хотите есть, даже закончив трапезу? Это может быть связано с тем, что вы, как раз таки, едите слишком много рафинированных углеводов, которые плохо справляются с задачей поддержания сытости, так как они не содержат клетчатку и воду.

Тогда как одна чашка вареной овсянки (со сложными углеводами) на 83% состоит из воды, плюс 4 грамма клетчатки и 5 граммов белка. Это идеальный вариант для того, чтобы дольше оставаться сытым.

Чтобы дольше оставаться сытым, выбирайте продукты, богатые клетчаткой и водой, к примеру, дыня, ягоды, яблоки, листовая зелень, огурцы и сельдерей.

Низкий уровень энергии

В продуктах с простыми углеводами отсутствуют такие питательные вещества, как железо (говядина, морепродукты, чечевица и фасоль), которое помогает переносить кислород по организму и поддерживать уровень энергии.

Высыпания на коже

Мы все хотим иметь сияющую кожу без каких-либо изъянов. Но когда на лице появляются прыщи, мы сразу же обвиняем в этом свой уход за кожей. Однако, по словам диетологов, стоит присмотреться к своему рациону?

Исследования показывают, что высокогликемические продукты, такие как сладкие закуски и рафинированные углеводы, являются вероятным виновником повторяющихся высыпаний. Эти продукты могут вызывать воспаление, которое приводит к появлению акне и даже ухудшает его.

Кариес

Поход к стоматологу - не самое любимое занятие каждого человека. Однако исследования показывают, что употребление слишком большого количества сахара является основной причиной возникновения кариеса.

Когда вы едите продукты, богатые простыми углеводами, бактерии во рту питаются ими и вырабатывают кислоты, которые ослабляют эмаль. Это может привести к повреждению эмали и со временем вызвать кариес.

Депрессия

В одном из новых исследований ученым удалось обнаружить связь между высоким потреблением сахара и повышенным риском депрессии у взрослых, предполагая, что употребление слишком большого количества сахара может негативно сказаться на психическом здоровье.

Другие же исследования показывают, что употребление богатых питательными веществами продуктов, таких как фрукты и овощи, может улучшить ваше настроение.

Ранее УНИАН сообщал, как побороть тягу к сладкому. Точнее — чем заменить сладости с простыми углеводами. Диетологи предлагают присмотреться, к примеру, к сухофруктам, темному шоколаду, творогу с фруктами и так далее.

