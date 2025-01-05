Эти продукты содержат макронутриенты, регулирующие уровень сахара в крови, которые могут помочь обуздать тягу к сладкому.

Бороться с тягой к сладкому невероятно сложно. К тому же простые углеводы, такие как сахар, активируют области мозга, которые выделяют эндорфины ("гормоны хорошего самочувствия"), делая торт или печенье еще более привлекательными.

Но хотя немного потакать себе можно, употребление слишком большого количества добавленного сахара может навредить вашему здоровью. Как пишет EatThis, исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research and Practice, показало, что люди с высоким потреблением добавленного сахара с большей вероятностью испытывают негативные последствия для здоровья и даже имеют повышенный риск смерти. Примечательно, что сладкие от природы продукты, такие как фрукты, не несут в себе тех же рисков.

Сертифицированный диетолог Джули Аптон советует 10 незаменимых продуктов, которые помогут обуздать тягу к сладкому.

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1. Богатый протеином энергетический батончик

Ищите варианты с содержанием менее 8 граммов добавленного сахара (около 2 чайных ложек) и не более 200 калорий.

2. Сухофрукты

Сухофрукты содержат витамины, минералы, клетчатку и фитонутриенты свежих фруктов в более концентрированной форме. Однако следите за порциями, так как сухофрукты калорийны. Например, пять-шесть сушеных абрикосов содержат около 110 калорий по сравнению с тремя свежими абрикосами, содержащими всего 60 калорий.

3. Жевательная резинка без сахара

Когда мы тревожимся или испытываем стресс, тяга к сладкому может усилиться. При этом более 80 лет исследований показывают, что жвачка может помочь снизить стресс, улучшить настроение и повысить концентрацию внимания.

4. Темный шоколад

Благодаря высокому содержанию какао он содержит антиоксиданты, которые могут помочь снизить артериальное давление, улучшить уровень холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний. Выбирайте темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и наслаждайтесь им в умеренных количествах.

5. Быстрый хлеб и кексы

Быстрый хлеб, такой как банановый, тыквенный или цуккини, может быть более здоровой альтернативой выпечке с большим содержанием сахара. Эти рецепты основаны на естественной сладости фруктов или овощей, что снижает потребность в добавленном сахаре.

6. Свежие фрукты

Натуральный сахар в ягодах, яблоках, цитрусовых, винограде и других фруктах удовлетворит вашу тягу к сладкому, а клетчатка во фруктах задержит переваривание и усвоение углеводов.

7. Ароматизированный йогурт без добавления сахара

Ароматизированный йогурт может быть отличным способом удовлетворить вашу тягу к чему-то сладкому, получая при этом высококачественный белок, кальций и многие другие питательные вещества. Самым полезным вариантом является греческий йогурт без добавления сахара или подслащенный заменителями сахара с нулевой калорийностью.

8. Смеси орехов и сухофруктов

Сухофрукты в смесях обеспечивают достаточно сладости, а орехи — клетчатку и белок. Однако такие смеси содержат около 150 калорий на порцию в ¼ стакана, поэтому следите за тем, сколько вы едите.

9. Творог с фруктами

Творог от природы богат белком и содержит мало добавленного сахара. Одна порция обычно содержит менее 150 калорий и достаточно сладкая, чтобы утолить вашу тягу к сладкому.

10. Фрукты в темном шоколаде

Фрукты в шоколаде — отличный способ получить немного сладкого, поскольку они являится хорошим источником клетчатки и других биоактивных соединений, которые помогают замедлить выброс углеводов в кровоток. Более того, темный шоколад содержит флавоноиды, которые помогают улучшить здоровье сердца. Используйте клубнику, киви, апельсины и бананы.

Ранее диетолог дала несколько полезных советов, как легко снизить свой дневной калораж на 300 и более калорий, чтобы похудеть.

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