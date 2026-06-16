Любители черного юмора могут быть умнее других: что показали исследования

Люди, которые любят чёрный или так называемый юмор "висельника", могут обладать более высоким уровнем интеллекта и более низким уровнем агрессии.

Любовь к черному юмору может быть связана не только с особым мировоззрением, но и с высокими когнитивными способностями. Именно к такому выводу пришли исследователи из Венского медицинского университета, которые ещё в 2017 году изучали восприятие так называемого "юмора висельника", пишет издание Vice.

Психолог Ульрике Виллингер вместе с коллегами проанализировала реакции 156 взрослых участников – 76 женщин и 80 мужчин с разным уровнем образования. Для оценки вербального интеллекта они проходили словарный тест, а невербальные способности определялись с помощью стандартных IQ-заданий. Кроме того, участники заполняли анкеты, позволявшие оценить уровень агрессивности и эмоциональное состояние.

После этого добровольцам показали 12 карикатур немецкого художника Ули Штайна из сборника "The Black Book". В этих рисунках затрагивались темы смерти, самоубийства, болезней, физических недостатков и медицинских процедур.

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Участников попросили оценить, насколько сложными для понимания были шутки, казались ли они вульгарными и насколько они им понравились.

По результатам исследования людей условно разделили на три группы. Первая продемонстрировала умеренное отношение к чёрному юмору и средние показатели интеллекта и агрессивности. Вторая группа наименее высоко оценила такие шутки, также имела средний уровень интеллекта, но отличалась более высокими показателями агрессии.

В свою очередь, третья группа, представители которой больше всего ценили мрачный юмор, показала самые высокие результаты как в вербальных, так и в невербальных тестах на интеллект. При этом именно эти участники имели самый низкий уровень агрессивности.

Авторы исследования отметили, что для понимания сложных и неоднозначных шуток человеку необходимы развитые когнитивные навыки. Полученные результаты также частично совпали с взглядами Зигмунда Фрейда, изложенными в работе "Шутки и их отношение к бессознательному" ещё в 1905 году.

Интересные факты об уровне интеллекта

Ранее издание VICE со ссылкой на ряд научных исследований сообщило, что некоторые привычки и модели поведения часто воспринимаются как признак низкого интеллекта. Но не все так однозначно, когда речь идет о человеческой психологии. Так, в материале отмечается, что использование нецензурной лексики не является признаком глупости, как об этом думали раньше.

В последние годы мы всё чаще слышим об эмоциональном интеллекте. EQ не случайно оказался в центре внимания. Как пишет EgészségKalauz, то, как мы управляем собственными чувствами и реагируем на чужие эмоции, фундаментально определяет качество наших человеческих связей. Согласно исследованиям психолога Дэниела Гоулмана, самопознание, эмпатия и осознанное управление эмоциями не являются врождёнными, неизменными данными, а представляют собой навыки, которые развиваются.

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