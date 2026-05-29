Названы две 'глупые' привычки, которые на самом деле указывают на высокий интеллект

Учёные экспериментально доказали, что общественное мнение ошибается в отношении людей с такими привычками.

Некоторые привычки и модели поведения часто воспринимаются как признак низкого интеллекта. Но не все так однозначно, когда речь идет о человеческой психологии. Об этом пишет VICE со ссылкой на ряд научных исследований.

Автор материала Эшли Файк, в частности, развенчивает миф о том, что нецензурная брань и привычка разговаривать с самим собой якобы характерны только для дураков. Она отмечает, что обе привычки годами считались социально неприемлемыми или странными. В то же время современные исследования показывают, что они могут быть связаны с лучшими когнитивными способностями, развитой речью и более эффективной работой мозга.

Разговоры с самим собой

Как пишет издание, распространенное представление о том, что люди, которые разговаривают сами с собой, выглядят "странными" или "неуравновешенными", не подтверждается наукой. Исследователи Гари Лупьян и Дэниел Свингли в 2011 году провели эксперимент, в ходе которого участники должны были найти определенный предмет среди группы изображений. Часть людей произносила название предмета вслух, а другие выполняли задание молча.

В результате те, кто говорил вслух, находили нужный объект значительно быстрее. Исследователи объяснили это тем, что слова не только описывают реальность, но и меняют способ ее восприятия мозгом. Когда вы произносите слово, одновременно активируются две системы – речевое производство и слуховая обработка. Именно такое взаимодействие помогает мозгу эффективнее концентрироваться на задаче.

Нецензурная брань

Еще одной привычкой, которую общество часто воспринимает негативно, является использование ругательных слов. Многие люди считают, что нецензурная лексика свидетельствует о скудном словарном запасе, однако исследование 2015 года поставило это утверждение под сомнение.

Участники, показавшие лучшие результаты в тестах на вербальную скорость и словарный запас, одновременно смогли назвать больше всего ругательных слов. Зато люди с самыми слабыми языковыми показателями продемонстрировали наименьший запас такой лексики.

Исследователь Тимоти Джей, который более 40 лет изучает феномен ругательств, объясняет: нецензурные слова способны передавать эмоциональную точность, которую обычная речь иногда не обеспечивает. Для уместного использования такой лексики человек должен хорошо чувствовать социальный контекст и языковые нюансы.

