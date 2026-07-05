Эта простая процедура продлит цветение петуний на все лето

Регулярное удаление увядших цветков помогает петуниям дольше и обильнее цвести.

Чтобы петунии радовали обильным цветением все лето, важно регулярно удалять увядшие цветки. Эта процедура не только делает растение более аккуратным, но и помогает ему направлять силы на образование новых бутонов, а не на созревание семян.

Как пишет The Spruce, проверять растения желательно несколько раз в неделю, а удалять увядшие цветки – не реже одного раза в семь дней. В период активного цветения делать это можно чаще. Некоторые современные сорта, например Wave и Supertunia, считаются самоочищающимися и не требуют постоянного удаления цветков, однако легкая обрезка все равно способствует их лучшему росту и сохранению красивой формы.

Удалять нужно не только лепестки, но и весь цветок вместе с зеленым основанием. Если оборвать только лепестки, растение продолжит формировать семена, из-за чего цветение станет менее обильным. Процедуру можно выполнять руками или чистыми садовыми ножницами.

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Кроме удаления увядших цветков, петуниям необходим правильный уход. Лучше всего они цветут на солнечных участках с регулярно увлажненной почвой, которая не должна полностью пересыхать. Также специалисты рекомендуют подкармливать растения комплексными удобрениями примерно раз в две недели.

К середине лета побеги петуний нередко вытягиваются и теряют декоративность. В этом случае поможет легкая обрезка: она стимулирует рост новых боковых побегов, делает куст более густым и способствует появлению новой волны цветения.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие цветы можно посадить на балконе.

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