Эксперты объяснили, почему регулярная промывка важна для безопасности и как часто ее нужно проводить, чтобы продлить срок службы устройства.

Ваш водонагреватель — один из самых трудолюбивых приборов в доме: он тихо обеспечивает вас горячей водой каждый день — для купания, приготовления пищи и мытья посуды, пишет Martha Stewart. Как и любой важный бытовой прибор, он требует регулярного обслуживания, чтобы гарантировать долгий срок службы, энергоэффективность и безопасность, заявляет генеральный директор Snyder Air Conditioning, Plumbing & Electric Скотт Динино.

Зачем нужно промывать водонагреватель

Промывка водонагревателя — один из самых простых способов сохранить его эффективность и продлить срок службы, особенно в регионах с низким качеством воды. "В некоторых районах вода жесткая или содержит осадок, который со временем действительно может повредить водонагреватель", — предупреждает генеральный директор Olson Superior Plumbing Эрик Олсон.

Со временем минералы и осадок из водопроводной воды естественным образом оседают на дне бака. "Этот слой создает барьер между пламенем горелки и водой, вынуждая систему работать интенсивнее, чтобы нагреть воду. В результате увеличивается расход энергии, растут счета за коммунальные услуги, а в некоторых случаях прибор может даже перегреваться", — объясняет Динино.

Видео дня

Накопление осадка может приводить к разным проблемам — снижению эффективности, скачкам температуры, а также появлению грохота или хлопков в баке, которые указывают на перегрев и скопление воздуха. Если ничего не предпринимать, это может сократить срок службы бака или привести к коррозии и протечкам.

Помимо эффективности, промывка также улучшает прозрачность воды и предотвращает растрескивание или опасное повышение давления внутри бака. Это профилактическое обслуживание: получасовая промывка может уберечь вас от дорогостоящего ремонта или даже полной замены оборудования.

Как часто нужно промывать бойлер

Обычный бытовой водонагреватель следует промывать минимум один раз в год. "Это распространенная рекомендация для дома с обычным уровнем использования и температурой хранения воды в 120 градусов по Фаренгейту. Если нагрузка выше или температура установлена на более высоком уровне, промывка может понадобиться чаще", — отмечает эксперт компании A. O. Smith, одного из мировых лидеров в производстве водонагревателей и систем водоочистки, Кеннет Эззелл.

Основная цель промывки — удалить осадок и минеральные отложения из бака, поясняет Джон Акхоин, основатель Rooter Hero Plumbing & Air. "Со временем осадок снижает способность нагревательного элемента выполнять свою работу. Промывка водонагревателя раз в год помогает ему работать эффективнее, снижает нагрузку на систему и продлевает срок ее службы", — подчеркивает он.

Как понять, что бойлер нужно чистить

Вот некоторые признаки, что пришло время промыть водонагреватель:

грохот, удары или хлопки, доносящиеся из бака;

ржавая или мутная вода;

более длительное время нагрева, чем обычно;

уменьшившееся количество горячей воды или нестабильная температура.

Кроме того, если вода жесткая, промывку придется делать чаще. Газовые водонагреватели обычно требуют более частой промывки, чем электрические. Но эксперты рекомендуют ежегодную промывку при нормальном использовании и каждые шесть месяцев — при интенсивной эксплуатации или неочищенной воде.

Как промыть водонагреватель: пошаговая инструкция

Отключите питание. Если у вас электрический водонагреватель — выключите автомат. Для газовой модели переведите регулятор в режим "pilot". Перекройте подачу воды в бак. Это предотвратит попадание новой воды во время промывки. Подключите шланг. Присоедините его к сливному крану в нижней части бака и направьте в безопасную дренажную зону. Откройте горячий кран. Это позволит снять давление и обеспечит стабильный поток воды. Осушите бак. Откройте сливной кран и дождитесь полного опорожнения. Промойте оставшийся осадок. После опустошения включите подачу холодной воды, чтобы вымыть остатки осадка. Пропускайте воду, пока она не станет полностью прозрачной. Завершите процесс. Закройте сливной кран, отсоедините шланг и снова наполните бак холодной водой. Включите питание или газ. Убедитесь, что бак полностью наполнен, и дайте системе время нагреться.

Ранее УНИАН сообщал, можно ли выключать бойлер на ночь.

Вас также могут заинтересовать новости: