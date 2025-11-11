Рассказываем, надо ли отключать бойлер, если нет воды, или же это делать не обязательно.

Бойлер есть почти в каждом доме - без него трудно представить уют и комфорт. Но иной раз случается, что подачу воды перекрывают из-за ремонта, профилактики, или же вода не поступает из-за отключения электричества. В такие моменты всегда думаешь: как правильно поступить - нужно ли отключать бойлер, если перекрыть воду, или нет света, или не нужно. Давайте разберемся.

Нужно ли отключать бойлер, когда нет воды

Современные бойлеры - довольно просты в обращении. Они представляют собой бак (разного объема) с ТЭНом (трубчатым электронагревателем) или двумя. В бак поступает вода и нагревается с помощью этого самого ТЭНа. Работают бойлеры от электричества, поэтому, когда оно есть, они греют воду, а когда света нет, то и водонагреватель не работает.

Но иногда случается ситуация, когда воду в доме внезапно перекрывают - например, из-за поломки, или же она не поступает из-за отключений света. Нужно ли отключать бойлер в этом случае - может ли водонагреватель поломаться или перегреться, если отсутствует подача холодной воды?

Все зависит от конкретной ситуации и того, как долго нет воды:

если воду отключили на несколько часов, ничего делать не нужно - просто следует дождаться, когда подача восстановится;

если воды нет несколько дней, то бойлер нужно выключить из розетки, но воду сливать с него не нужно;

если воды нет две недели и больше - кроме того, что отключить, нужно также слить и воду с бойлера, иначе в ней могут появиться бактерии.

Если же вы сами перекрываете воду, например, во время ремонта бойлера или чтобы его почистить, тогда, конечно, тоже нужно отключить его от сети и слить воду.

Но в случае, когда воды нет временно, в течение нескольких часов, отключать бойлер нет смысла - внутри бака всегда остается определенное количество воды, поэтому ТЭН не перегреется и не повредится.

Если воды не было длительное время, и вы отключали водонагреватель, нужно сначала включить воду и дать стечь грязи и ржавчине и лишь потом можно заново включать бойлер.

Кроме всего, при частых отключениях воды бойлер придется регулярно чистить, так как накипь в нем увеличивает примерно на треть расход электроэнергии.

