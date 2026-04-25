Европейцы должны признать, что США, Китай и Россия полностью настроены против нас, - Макрон

Французский лидер ожидает, что напряженность в отношениях с США сохранится и после ухода Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам необходимо активизироваться и защищать свои интересы, потому что США, Китай и Россия сейчас "полностью настроены" против них.

"Не следует недооценивать уникальный момент, когда президент США, президент России, президент Китая полностью настроены против европейцев. Поэтому сейчас самое время проснуться. Мы должны быть немного увереннее в себе и продвигать свою программу", - сказал он в ходе дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, пишет Politico.

"Это историческая тенденция. Мы можем взаимодействовать с США по некоторым вопросам, и это по-прежнему имеет смысл из-за общих ценностей и исторических связей, но я действительно верю, что такой подход США сохранится", - заявил он.

По его словам, главное различие между первым и вторым сроками Трампа заключалось в том, что многие европейские страны считали первый срок аномалией, которая закончится сама собой и не потребует фундаментальных изменений. Макрон добавил:

"Сейчас многие коллеги более здравомыслящие, потому что после стольких лет мы говорим: хорошо, мы должны реагировать. Мы должны действовать как европейцы, быть более сплоченными, защищать свои собственные интересы. И для меня это правильное направление".

Заявления США о союзниках

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал европейские и азиатские страны за то, что они полагаются на американские вооруженные силы в деле восстановления проходимости важного Ормузского пролива после его закрытия из-за войны с Ираном.

"Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но время безответственного использования чужих достижений прошло. Америка и свободный мир заслуживают союзников, которые являются способными и лояльными", - заявил он.

