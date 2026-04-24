США ввели санкции против китайского НПЗ из-за Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о санкциях против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, который, по данным Вашингтона, является одним из крупнейших покупателей иранской нефти. Об этом американский Минфин сообщил 24 апреля.

По данным ведомства, независимые китайские НПЗ, известные как "чайники", закупают большую часть сырой нефти Ирана и, таким образом, составляют критически важный источник дохода для Тегерана.

Кроме того, под ограничения подпали около 40 судоходных компаний и судов, входящих в так называемый "теневой флот" Ирана, используемый для транспортировки нефти и нефтехимии. Власти США считают, что эти поставки обеспечивают финансовую поддержку Тегерана.

В Минфине США отметили, что меры реализуются в рамках операции "Экономическая ярость" и направлены на сокращение доходов Ирана, используемых для активности на Ближнем Востоке.

"Экономическая ярость" оказывает финансовое удушение на иранский режим, сдерживая его агрессию на Ближнем Востоке и помогая ограничить его ядерные амбиции. По указанию президента Трампа Минфин продолжит сужать сеть судов, посредников и покупателей, на которые Иран опирается для вывода своей нефти на мировые рынки. Любое лицо или судно, содействующее этим потокам - через скрытую торговлю и финансовые операции - рискует попасть под санкции США", - заявил министр финансов Скотт Бессент.

Ранее Организация Объединенных Наций предупредила, что глобальная продовольственная безопасность находится в самом опасном состоянии за последние годы, поскольку конфликт в Иране грозит вызвать новый продовольственный шок.

