Если у вашего партнера есть такая привычка, вы обречены на разрыв, – психолог

Стоит обратить внимание на тревожные признаки на раннем этапе отношений.

Прежде чем погружаться в по-настоящему глубокие отношения с определенным человеком, стоит хотя бы немного познакомиться с его характером. Ведь иногда даже одной негативной черты достаточно, чтобы превратить в ад самую искреннюю любовь.

Как пишет издание YourTango, адвокат по разводам Нина Кларк за свою карьеру заметила, что одной из проблем, которая часто приводит к расторжению брака, является неумение одного из партнеров контролировать свой гнев.

Юрист, в частности, подчеркивает, что не стоит связываться с человеком, который в порыве гнева начинает ломать вещи или бить кулаками по стенам или дверям. Кларк отметила, что подобное поведение встречается не только у мужчин, но и у некоторых женщин.

Многие люди считают, что бить по стене – не такая уж большая беда. Но проблема заключается в том, что такие проявления гнева стоят недалеко от прямого насилия по отношению к партнеру. По словам юристки, в одном из дел, над которым она работала, женщина ударила мужа пылесосом.

Эксперт по управлению гневом Бернард Голден утверждает, что на самом деле проявления гнева могут быть как здоровыми, так и нездоровыми. Сам по себе гнев не является чем-то плохим, важно то, во что он выливается – в насилие или в поиск решений для проблемы, вызвавшей гнев.

По словам психологов, если человек в гневе бьет кулаками по стенам, это указывает на неумение контролировать гнев. А это уже потенциально опасно.

