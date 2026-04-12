Не кофе: назван лучший утренний напиток для улучшения концентрации

Кофе – не единственный вариант для бодрого утра.

Если вы ищете напиток на утро, который поможет сосредоточиться, то диетологи рекомендуют зеленый чай. Он содержит кофеин, который может повысить бодрость, но, в отличие от кофе, он также естественным образом содержит L-теанин.

Издание Eating well пишет, что исследования показывают, что сочетание кофеина, L-теанина и других растительных соединений может способствовать улучшению внимания как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Почему зеленый чай отлично подходит для концентрации

Зеленый чай может помочь с концентрацией отчасти потому, что содержит кофеин, но не столько, сколько кофе. Исследования показывают, что низкое или умеренное потребление кофеина может способствовать бодрости и улучшению внимания, что является одной из причин, по которой кофеин помогает легче сосредоточиться на задачах утром. По-видимому, кофеин действует частично за счет блокирования аденозиновых рецепторов в мозге, что способствует бодрствованию.

По словам магистра наук и диетолога Саманты Кассетти, в одной чашке зеленого чая обычно содержится от 20 до 50 миллиграммов кофеина, в то время как в заваренном кофе – примерно от 90 до 150 миллиграммов.

Для некоторых людей более высокая доза может вызвать перевозбуждение или отвлекать внимание, вместо того чтобы помогать. Более низкое содержание кофеина в зеленом чае может быть достаточным, чтобы почувствовать себя бодрее утром, при этом он легче переносится, чем кофе, особенно если вы чувствительны к кофеину или склонны к нервозности.

Он может помочь вам почувствовать себя спокойнее, чем кофе

Зеленый чай может давать ощущение большего спокойствия, чем кофе, поскольку содержит как кофеин, так и L-теанин. Кофе тоже содержит кофеин, но в его составе естественным образом отсутствует L-теанин. Исследования показывают, что L-теанин может способствовать улучшению внимания и исполнительных функций, и что он может быть особенно полезен в сочетании с кофеином.

Именно об этом сочетании говорит Кассетти, когда утверждает, что кофеин в сочетании с L-теанином "может помочь улучшить концентрацию, одновременно способствуя более спокойной бодрости, чем при употреблении одного только кофеина". Магистр наук и диетолог Серена Пратт описывает зеленый чай аналогичным образом, говоря, что он может способствовать "спокойной, устойчивой бодрости". Зеленый чай все равно содержит кофеин, но для некоторых людей его действие может казаться менее интенсивным, чем у кофе, благодаря естественному содержанию L-теанина.

Исследования показывают, что сочетание L-теанина и кофеина может благотворно влиять на когнитивные функции и настроение, а также улучшать некоторые показатели внимания, такие как время реакции, точность выполнения задач на бдительность и точность переключения внимания. Исследования также показывают, что L-теанин может улучшать внимание и способствовать укреплению рабочей памяти и исполнительных функций у людей среднего и пожилого возраста.

Это не означает, что зеленый чай будет действовать успокаивающе на всех людей в отличие от кофе или что он работает как быстрое средство для повышения концентрации. Но это подтверждает идею о том, что зеленый чай содержит комбинацию соединений, которые могут помочь некоторым людям чувствовать себя бодрыми и сосредоточенными без резкого, чрезмерно стимулирующего эффекта, который дает кофе. Именно поэтому Пратт говорит, что зеленый чай может быть более переносимым вариантом для людей, склонных к тревоге, сердцебиению или дискомфорту в желудочно-кишечном тракте при употреблении кофе.

Он может поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе

Зеленый чай также содержит катехины – группу антиоксидантных соединений, которые могут поддерживать здоровье мозга. Одним из основных катехинов в зеленом чае является эпигаллокатехин галлат, или EGCG, который изучается на предмет потенциального нейропротективного действия.

"Зеленый чай является одним из самых богатых пищевых источников полифенолов, в частности EGCG, который изучается на предмет антиоксидантных и нейропротективных свойств", – говорит Пратт.

Исследования показывают, что употребление зеленого чая может быть связано с улучшением когнитивных функций с течением времени. Один метаанализ показал, что употребление зеленого чая связано с меньшей вероятностью когнитивных нарушений. Это не доказывает, что катехины непосредственно улучшают концентрацию внимания в данный момент, но указывает на то, что зеленый чай содержит соединения, которые могут поддерживать работу мозга.

