Например, регулярная зевота собаки свидетельствует о ее теплых чувствах к вам.

Хотя собаки не могут сказать "я люблю тебя" вслух, у них есть много способов поведения, чтобы дать вам об этом знать. Портал Scotsman пишет о 12 признаках того, что ваша собака любит вас так же сильно, как вы любите ее.

1. Виляние хвостом - это один из самых очевидных признаков привязанности. Это признак того, что ваша собака счастлива - потому, что она со своим любимым человеком.

2. Зевание. Если собака регулярно зевает, когда вы рядом, это не потому, что ей скучно, а потому, что она чувствует себя в вашей компании абсолютно безопасно и комфортно.

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3. Рады видеть вас. Нет лучшего приветствия с возвращением домой, чем от вашего четвероногого друга, и это надежный способ узнать, что вы любимы. Особенно это касается случаев, когда вы выскочили на пять минут, но вас встречают как героя, вернувшегося с войны.

4. Прямой зрительный контакт. Если ваша собака регулярно смотрит вам прямо в глаза, это означает, что она чувствует, что между вами есть особенно близкие и любящие отношения.

5. Им нравится ваш запах. Если ваша собака постоянно обнюхивает различные части вашего тела, это просто потому, что она очень, очень любит вас и ваш запах.

6. Сохраняет спокойствие, когда вы уходите. Если ваша собака кажется удивительно спокойной, когда вы уходите это не потому, что ей безразлично, а потому, что она полностью доверяет вам и верит, что вы вернетесь.

7. Облизывание - это довольно простой способ, с помощью которого собаки проявляют привязанность. Они учатся этому от своих матерей, которые облизывают им голову вскоре после рождения. Зоны, на которые облизывание направлено, - это щеки и руки.

8. Поднятие бровей. Одно из самых удивительных недавних научных открытий в области собак касается собачьих бровей. Чем больше они шевелят ими, тем счастливее быть с вами.

9. Кража одежды. Это может раздражать, но если вы регулярно находите носки, штаны и футболки на лежанке вашей собаки - это просто способ чувствовать вас рядом, когда вас физически нет.

10. Активные игры с вами. Бежать на вас на полной скорости, подпрыгивать и пытаться повалить вас на землю, возможно, не является самым очевидным проявлением любви, но это поведение, которое является пережитком времен собачьей стаи, когда они играли с другими собаками. Такое поведение просто означает, что они любят вас как семью.

11. Прижаться к вам. Тереться и прижиматься к хозяину - это то, что многие люди больше ассоциируют с котами, но собаки тоже это делают. Это способ получить внимание и комфорт от тех, кого они любят.

12. Они везде следуют за вами. Это потому, что они видят в вас часть своей стаи - часто даже лидера. В количестве кроется безопасность, поэтому куда идет их любимый человек, туда идут и они.

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