Рассказываем, какая птица ест кости, и где она была замечена в Украине.

Птица-бородач - одна из самых загадочных в мире. Она способна питаться тем, что не под силу ни одному другому существу, - костями. Ученые до сих пор поражаются тому, как эта пернатая перерабатывает даже твердые фрагменты. О том, как бородач переваривает кости, на кого он охотится и где обитает, мы спросили у эксперта.

Как выглядит птица-бородач

Бородач - это птица семейства ястребиных и единственный вид в роде бородачи. Впервые бородача описал в 1758 году Карл Линней, основоположник научной биологической систематики.

Бородачом птицу назвали из-за пучка жестких перьев или щетинок под клювом, похожих на бородку. Это довольно большая птичка. Ее длина - 95-125 см, вес - 4,5-7,5 кг, а размах крыльев может достигать 2,75-3 метров. Голова, шея и брюшная сторона светлые, могут иметь от беловатого до ярко-рыжего цвета. Черное пятно у глаз и на уздечке, под клювом – "бородка". Спина - серебристо-бурого цвета, клюв голубовато-серый, а хвост длинный. Бородач негромко свистит, а также может издавать мяукающий звук.

Есть у нее и другое название - ягнятник, которое придумали пастухи. В их представлении эта птица охотится на овец, что неверно, так как бородач питается падалью.

Почему птица-бородач питается костями

Как рассказала в комментарии УНИАН ветеринар-специалист по лечению птиц из днепровской клиники "Колибри" Анастасия Кибец, птица бородач выполняет роль санитара в экосистеме - доедает то, что осталось после грифов и других падальщиков. Они поедают мягкие ткани - мясо, внутренности, кожу, а кости достаются бородачу.

Примерно 85% рациона бородача - это костная часть тушек существ. В костях есть костный мозг, который имеет высокую пищевую ценность, поскольку обогащен различными полезными веществами (в частности, содержит жиры, белки и микроэлементы). Иногда эта птица может съесть и другие, более мягкие остатки - мясом она тоже не брезгует,

- рассказывает эксперт.

Как бородач переваривает кости? По словам Анастасии Кибец, в желудке этих птиц вырабатывается соляная кислота, и ее концентрация одна из самых высоких среди всех животных. Именно благодаря агрессивной кислотности желудка бородач может достаточно быстро расщепить и переправить костную ткань и усвоить питательные вещества, которые в ней есть. Буквально за 24 часа они могут переварить большие фрагменты костей.

Мало какая птица переваривает кости целиком, и бородачи тоже не едят очень большие кости. "Перед тем как есть кости, эти птицы поднимают тушку на большую высоту - например, на 100 или 500 метров, и бросают ее вниз. После падения кости распадаются на маленькие осколки, и птица подбирает их и ест. Эти мелкие кусочки птица может проглотить и не повредить горло", - поясняет специалист.

Бородач-птица - интересные факты о хищнике

Бородачи обитают в горных районах Южной и Западной Европы, в частности, в Альпах. Также они есть в Африке в горной местности. Кроме того, они населяют Центральную и Переднюю Азию, то есть Кавказ, Гималаи, Тибет. На территории Украины бородачи являются только перелетными птицами.

Вот несколько интересных фактов об этом "санитаре гор".

Бородач - единственная в природе птица, которая способна переваривать кости, копыта и шкуры животных. Пищеварительная система бородачей приспособилась к такой пище - она более жесткая и выносливая, и благодаря этому острые края костей не могут ее повредить.

Бородача называют "санитаром гор", так как он очищает горы от останков животных, в том числе в труднодоступных местах, и поэтому играет важную роль в экосистеме.

Бородач любит парить вдоль скал, почти касаясь их, гнездится также на скалах и в пещерах. Гнезда бородачей напоминают археологические музеи - в них накапливаются остатки пищи, скорлупа и человеческие артефакты. Недавно ученые нашли в одном из древних гнезд плетеную сандалию, которой может быть более 700 лет.

Бородач стал редкой птицей в Европе из-за преследования человеком – опять-таки из-за ошибочного суждения, что птица охотится на ягнят. Сейчас созданы программы по ее охране, для птиц органзовывают подкормки и возвращают в дикую природу.

Одного из молодых самцов бородача по имени Adonis выпустили 16 февраля 2014 года на территории Франции. Его перемещение заметили благодаря спутниковому передатчику. 22 июня 2016 года птица пересекла границу Украины в Карпатах, в окрестностях с. Костева Пастиль (Великоберезнянский район Закарпатской области). На следующий день бородач улетел в Словакию, оттуда - в Польшу и Беларусь. Впоследствии птица вернулась в Украину, последнее местонахождение бородача по состоянию на 27 июня 2016 года - возле села Озерск Дубровицкого района Ровенской области. Это первый задокументированный залета бородача в Украину за период более 100 лет.

справка Анастасия Кибец Анастасия Кибец училась в Днепровском государственном аграрно-экономическом университете на факультете ветеринарной медицины и получила степень магистра. Еще во время учебы в вузе начала работать ассистентом в днепропетровской ветеринарной клинике "Колібрі", а позже стала там врачом. Анастасия выбрала узконаправленную специализацию - лечение птиц, в том числе экзотических видов. Начала принимать своих первых пациентов в 2021 году, а в 2022-м провела первые операции.

