Птица-бородач - одна из самых загадочных в мире. Она способна питаться тем, что не под силу ни одному другому существу, - костями. Ученые до сих пор поражаются тому, как эта пернатая перерабатывает даже твердые фрагменты. О том, как бородач переваривает кости, на кого он охотится и где обитает, мы спросили у эксперта.
- Как выглядит птица-бородач
- Почему птица-бородач питается костями
- Бородач-птица - интересные факты о хищнике
Как выглядит птица-бородач
Бородач - это птица семейства ястребиных и единственный вид в роде бородачи. Впервые бородача описал в 1758 году Карл Линней, основоположник научной биологической систематики.
Бородачом птицу назвали из-за пучка жестких перьев или щетинок под клювом, похожих на бородку. Это довольно большая птичка. Ее длина - 95-125 см, вес - 4,5-7,5 кг, а размах крыльев может достигать 2,75-3 метров. Голова, шея и брюшная сторона светлые, могут иметь от беловатого до ярко-рыжего цвета. Черное пятно у глаз и на уздечке, под клювом – "бородка". Спина - серебристо-бурого цвета, клюв голубовато-серый, а хвост длинный. Бородач негромко свистит, а также может издавать мяукающий звук.
Есть у нее и другое название - ягнятник, которое придумали пастухи. В их представлении эта птица охотится на овец, что неверно, так как бородач питается падалью.
Почему птица-бородач питается костями
Как рассказала в комментарии УНИАН ветеринар-специалист по лечению птиц из днепровской клиники "Колибри" Анастасия Кибец, птица бородач выполняет роль санитара в экосистеме - доедает то, что осталось после грифов и других падальщиков. Они поедают мягкие ткани - мясо, внутренности, кожу, а кости достаются бородачу.
Примерно 85% рациона бородача - это костная часть тушек существ. В костях есть костный мозг, который имеет высокую пищевую ценность, поскольку обогащен различными полезными веществами (в частности, содержит жиры, белки и микроэлементы). Иногда эта птица может съесть и другие, более мягкие остатки - мясом она тоже не брезгует,
- рассказывает эксперт.
Как бородач переваривает кости? По словам Анастасии Кибец, в желудке этих птиц вырабатывается соляная кислота, и ее концентрация одна из самых высоких среди всех животных. Именно благодаря агрессивной кислотности желудка бородач может достаточно быстро расщепить и переправить костную ткань и усвоить питательные вещества, которые в ней есть. Буквально за 24 часа они могут переварить большие фрагменты костей.
Мало какая птица переваривает кости целиком, и бородачи тоже не едят очень большие кости. "Перед тем как есть кости, эти птицы поднимают тушку на большую высоту - например, на 100 или 500 метров, и бросают ее вниз. После падения кости распадаются на маленькие осколки, и птица подбирает их и ест. Эти мелкие кусочки птица может проглотить и не повредить горло", - поясняет специалист.
Бородач-птица - интересные факты о хищнике
Бородачи обитают в горных районах Южной и Западной Европы, в частности, в Альпах. Также они есть в Африке в горной местности. Кроме того, они населяют Центральную и Переднюю Азию, то есть Кавказ, Гималаи, Тибет. На территории Украины бородачи являются только перелетными птицами.
Вот несколько интересных фактов об этом "санитаре гор".
- Бородач - единственная в природе птица, которая способна переваривать кости, копыта и шкуры животных. Пищеварительная система бородачей приспособилась к такой пище - она более жесткая и выносливая, и благодаря этому острые края костей не могут ее повредить.
- Бородача называют "санитаром гор", так как он очищает горы от останков животных, в том числе в труднодоступных местах, и поэтому играет важную роль в экосистеме.
- Бородач любит парить вдоль скал, почти касаясь их, гнездится также на скалах и в пещерах. Гнезда бородачей напоминают археологические музеи - в них накапливаются остатки пищи, скорлупа и человеческие артефакты. Недавно ученые нашли в одном из древних гнезд плетеную сандалию, которой может быть более 700 лет.
- Бородач стал редкой птицей в Европе из-за преследования человеком – опять-таки из-за ошибочного суждения, что птица охотится на ягнят. Сейчас созданы программы по ее охране, для птиц органзовывают подкормки и возвращают в дикую природу.
- Одного из молодых самцов бородача по имени Adonis выпустили 16 февраля 2014 года на территории Франции. Его перемещение заметили благодаря спутниковому передатчику. 22 июня 2016 года птица пересекла границу Украины в Карпатах, в окрестностях с. Костева Пастиль (Великоберезнянский район Закарпатской области). На следующий день бородач улетел в Словакию, оттуда - в Польшу и Беларусь. Впоследствии птица вернулась в Украину, последнее местонахождение бородача по состоянию на 27 июня 2016 года - возле села Озерск Дубровицкого района Ровенской области. Это первый задокументированный залета бородача в Украину за период более 100 лет.
Анастасия Кибец училась в Днепровском государственном аграрно-экономическом университете на факультете ветеринарной медицины и получила степень магистра.
Еще во время учебы в вузе начала работать ассистентом в днепропетровской ветеринарной клинике "Колібрі", а позже стала там врачом. Анастасия выбрала узконаправленную специализацию - лечение птиц, в том числе экзотических видов. Начала принимать своих первых пациентов в 2021 году, а в 2022-м провела первые операции.