Эта мебель имеет необычный, но интересный и красивый вид.

На блошиных рынках или антикварных магазинах часто можно найти старинную мебель. В частности есть несколько особо ценных предметов мебели, на которые опытные продавцы винтажных вещей и эксперты по антиквариату всегда обращают внимание. Поэтому в издании martha stewart назвали 6 видов мебели из таких магазинов, которые могут вам понравиться.

Мебель из массива дерева

По словам продавца винтажных вещей Кристин Ройстер, такую мебель всегда можно отреставрировать, если ее состояние не является идеальным.

"Она долговечна и часто имеет уникальные резные детали", - подчеркнула она.

Видео дня

Детальные обеденные наборы

Покупка нового обеденного стола может обойтись вам дорого, однако его можно найти в комиссионном магазине за меньшую цену. Обычно это наборы из массива дерева с красивыми деталями, которых не найти в современной мебели.

"Я люблю находить обеденные столы и стулья с резьбой, инкрустацией из дерева и имитацией бамбука. Массивный деревянный стол с классическими линиями является вневременным, а обивку стула можно легко заменить", - заверила Кэти Вейл, автор блога о декорировании.

Комоды

"В секонд-хендах постоянно появляются красивые комоды. Я всегда проверяю, есть ли соединение "ласточкин хвост", и убеждаюсь, что ящики хорошо работают и не имеют неприятного запаха", - подчеркнула Вейл.

По словам экспертов, красивый комод подойдет не только для спальни, его можно использовать и для дополнительного хранения вещей на кухне, в гостиной или прихожей.

Книжные полки из обожженного бамбука

Это замечательные полки, которые изготовлены из дерева, имеющего обожженный вид. В антикварных магазинах они могут стоить дорого, однако иногда их можно найти в секонд-хендах за очень дешевую цену.

"Эти изделия красивые, функциональные, универсальные и имеют патину, которую невозможно воспроизвести в новых изделиях. Они также удивительно прочные, учитывая их возраст", - заверила владелица интернет-магазина винтажных вещей Лейни Оукс.

Мягкие изголовья кроватей

Такой предмет обладает ностальгическим шармом. Соучредитель одного антикварного магазина Кейт Баркер говорит, что всегда обращает внимание на мягкие изголовья кроватей, когда посещает комиссионные магазины.

"Они часто имеют элегантные изгибы, фигурные края, контрастную окантовку или высокие, эффектные силуэты, которые добавляют архитектурного интереса спальне", - отметила она.

Мебель из лозы и ротанга

Эксперты говорят, что некоторые вещи, такие как винтажный ротанг 60-х и 80-х годов, не изготавливаются сейчас так, поэтому они стоят вашего внимания.

Другие советы экспертов

Ранее специалисты объяснили, как хранить бананы, чтобы они не чернели. По их словам, если обернуть стебли бананов пищевой пленкой, то это поможет дольше сохранить фрукты свежими и желтыми, прежде чем они начнут портиться.

Также стало известно, как вывести запах плесени из стиральной машины. По словам эксперта, для этого вам понадобится лишь немного белого уксуса и пищевая сода.

Вас также могут заинтересовать новости: