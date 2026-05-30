Белые плинтусы навсегда выходят из моды: дизайнеры представили стильную альтернативу

Новый тренд визуально увеличивает комнаты.

Белые плинтусы были стандартом в большинстве квартир, однако дизайнеры все чаще от них отказываются. На смену им приходят скрытые молдинги – деталь, которая, как оказалось, кардинально меняет облик всего помещения, пишет Gazeta.pl.

Классический плинтус четко отделяет стену от пола и оптически уменьшает пространство. По словам дизайнеров, в небольших квартирах такой контраст делает комнату ниже и более перегруженной – и это главная проблема.

Новый подход – скрытая полоса или теневой зазор между полом и стеной. Она не выступает за пределы стены, поэтому взгляд не останавливается на резкой границе. Комната сразу кажется более просторной и аккуратной.

Помимо эстетики, у скрытых молдингов есть и практическое преимущество: мебель можно придвигать вплотную к стене, а пыль не оседает на выступающих элементах – убирать значительно легче.

Такие решения хорошо сочетаются с натуральными материалами, яркими цветами и минималистичными формами, которые сейчас доминируют в интерьерном дизайне.

Как это монтируется

Чаще всего используют алюминиевые профили, которые вмуровываются прямо в стену еще во время ремонта. Важно спланировать все до укладки пола – тогда результат выглядит монолитно и служит годами.

Стоимость такого решения выше, чем у традиционных плинтусов, однако, как отмечается в материале, многие владельцы квартир считают разницу во внешнем виде достойной дополнительных затрат.

Отмечается, что несколько лет назад скрытые молдинги ассоциировались исключительно с дорогими дизайнерскими проектами. Сегодня их все чаще используют в обычных квартирах и домах – производители предлагают системы, адаптированные к различным типам стен и полов.

