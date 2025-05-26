Участок можно облагородить, используя пеньки и обычную землю.

Если вы хотите любоваться своим участком на даче, стоит добавить один небольшой "штрих" – дорожки, и территория буквально "заиграет" новыми красками. Может показаться, что на такое обустройство земли понадобится куча денег и времени, однако это не обязательно так. Чтобы сэкономить и получить хороший результат, просто нужно знать, как сделать дорожки на огороде и во дворе из доступных материалов.

Облагородить участок можно, используя гранитную крошку (щебень), пеньки и железобетонные тротуарные плиты.

Вот как сделать дорожки из щебня на даче своими руками

Понадобится плотный укрывной материал, деревянные рейки и сам щебень. Снимите шар грунта, уложите подстилку, выложите по краям рейки из дерева и просто засыпьте траншею шаром щебня. Учтите важный нюанс – чем глубже будет траншея, тем больше щебня вам придется использовать.

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Через год на щебне может появиться трава – это не значит, что она проросла через укрывной материал, и дорожка испорчена. Растения могут вырасти на щебне из семян, которые случайно туда попали. Просто вырвите траву, и покрытие будет казаться свежим.

Как сделать дорожки на даче из щебенки, мы с вами разобрались, а теперь обратим пристальное внимание на еще один натуральный материал – пеньки. Такое покрытие особенно будет кстати, если у вас деревянный дом или жилье из другого материала, однако во дворе есть что-то из дерева, например, беседка или даже простая лавочка.

Вот как сделать дорожки из пеньков без помощи профессионалов

Самое главное – понадобятся высушенные пеньки одинаковой высоты, их нужно обработать специальным маслом, чтобы защитить от внешнего воздействия, а потом покрыть лаком. Также будут нужны:

Гранитная крошка.

Песок.

Геотекстиль.

Теперь мы объясним детально, как дешево сделать дорожки во дворе из пеньков. Сначала нужно выкопать траншею – ее глубину можно варьировать в зависимости от того, какое именно покрытие вы хотите – сильно высокое или вровень остальной части ландшафта.

Если вы хотите, чтобы дорожка была немного выше, чем вся остальная территория, возьмите пеньки высотой 20 сантиметров, а траншею выкопайте глубиной 15 см. Потом необходимо сделать такие шаги:

Уложите геотекстиль.

Засыпьте слой гравия толщиной 5 см.

Сделайте слой утрамбованного песка толщиной 5 см.

После этого вбейте в песок пеньки так, чтобы они находились на одном уровне. Расстояние между пеньками засыпьте щебнем.

Теперь вы знаете, как сделать дорожки из гранитной крошки и пеньков. Чтобы немного сэкономить, расстояние между пеньками, которое останется после того, как вы их вобьете в песок, можно засыпать остатками песка или же просто взять обычную землю, например, со своего же участка, за которую не придется платить.

Вот как сделать дорожки в огороде из железобетонных тротуарных плит

Дорожки можно сделать из железобетонных плит размером 50х50 сантиметров и толщиной 60 см. Они получатся долговечными и достаточно бюджетными (одна такая плита сейчас стоит около 200 гривень). Кроме того, укладка такого материала достаточно простая.

Работы нужно начать с того, чтобы разметить территорию, на которой вы собираетесь сделать проход из плит:

Натяните параллельно два шнурка на всю длину дорожки (расстояние между шнурками должно быть на 5 см больше, чем ширина плит).

Выкопайте траншею глубиной 16 см.

15 см траншеи должен занимать утрамбованный песок. Утрамбовку песка нужно делать послойно – насыпьте 10 см песка, обильно полейте водой и утрамбуйте. Потом повторяйте операцию, пока не заполните траншею на 15 см.

Потом на песок уложите плиты так, чтобы они плотно ложились друг к другу. Для укладки плит понадобится киянка.

Если какая-то из плит бракованная – например, выше или ниже других, то высоту укладки можно легко варьировать, убирая или добавляя количество песка.

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