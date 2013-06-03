Британец отсудил у Минобороны 2,2 тысячи фунтов за гибель своего попугая
10:38, 03 июня 2013Курьёзы
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Гражданин Великобритании отсудил 2,2 тысячи фунтов у военно-воздушных сил страны в качестве компенсации за смерть своего попугая.
Птица не пережила нервного потрясения
Как сообщает Новая газета со ссылкой на Mirror, птица умерла от нервного потрясения, причиной которого стал шум двигателя военно-транспортного самолета, пролетевшего над домом. По данным издания, в Министерстве обороны уже зарегистрированы 200 аналогичных исков на общую сумму 1,5 миллионов фунтов.
Британцы требуют компенсаций за ущерб постройкам, а некоторые хотят получить оплату групповых занятий у психолога.
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