Британец отсудил у Минобороны 2,2 тысячи фунтов за гибель своего попугая

Как сообщает Новая газета со ссылкой на Mirror, птица умерла от нервного потрясения, причиной которого стал шум двигателя военно-транспортного самолета, пролетевшего над домом. По данным издания, в Министерстве обороны уже зарегистрированы 200 аналогичных исков на общую сумму 1,5 миллионов фунтов.

Британцы требуют компенсаций за ущерб постройкам, а некоторые хотят получить оплату групповых занятий у психолога.