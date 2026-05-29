Счастливые пары делают это постоянно: 4 странных ритуала любви

Эти неожиданные привычки помогают сохранять эмоциональную близость на протяжении многих лет.

Американский психолог Марк Треверс назвал довольно странные ритуалы партнеров в отношениях, которые по-настоящему любят друг друга.

Как объяснил он в своей статье для Forbes, каждые отношения остаются уникальными, и именно поэтому исследователи все чаще обращают внимание на необычные привычки и маленькие ритуалы, которые пары создают только для себя.

Со ссылкой на известное исследование 1997 года ученых Кэрол Брюсс и Джуди Пирсон психолог перечислил общие категории таких "ритуалов" - особых привычек, которые помогают людям сохранять эмоциональную близость на протяжении многих лет:

Видео дня

Ритуалы "любимых вещей". Речь идет о местах, блюдах, подарках, занятиях или повторяющихся привычках, к которым партнеры постоянно возвращаются вместе. Психологи объясняют, что подобные ритуалы помогают человеку чувствовать: партнер действительно его понимает, замечает важные детали и заботится о нем.

"Личные" ритуалы пары. К этой категории относятся особые слова, фразы, жесты или шутки, смысл которых понятен только двум людям. Это могут быть смешные прозвища, странные выражения, придуманные сигналы или фразы из любимых фильмов. Для окружающих они могут звучать нелепо, но внутри отношений становятся частью собственного мира пары.

Игровые ритуалы. Исследователи отмечают, что счастливые пары часто сохраняют привычку дурачиться, подшучивать друг над другом и вместе заниматься чем-то смешным и нелепым.

Ритуалы празднования. К этой группе относятся особые традиции, связанные с годовщинами, праздниками, важными событиями и достижениями пары. По мнению психологов, подобные традиции помогают партнерам не воспринимать любовь как нечто само собой разумеющееся. Такие ритуалы напоминают людям, с чего начались их отношения, через что они прошли вместе и почему продолжают выбирать друг друга спустя годы.

"Главная особенность всех этих привычек заключается в том, что они кажутся немного странными. Их невозможно придумать по инструкции или получить из советов экспертов. Они рождаются естественно, когда два человека долго строят общую жизнь, создавая собственный язык любви и близости", - констатировал Треверс.

Напомним, ранее психолог назвал 10 правил любви, без которых пары обречены.

Вас также могут заинтересовать новости: