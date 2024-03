Несмотря на похожую калорийность (около 120 калорий на столовую ложку), кулинарные масла отличаются по составу питательных веществ.

Ингредиенты, с которыми вы готовите, например, масло, могут повлиять на ваше здоровье, и некоторые лучше использовать, чем другие. Несмотря на похожую калорийность (около 120 калорий на столовую ложку), кулинарные масла отличаются по составу питательных веществ, в частности по составу жира.

Портал Eat this not that анализирует различные виды масел и выделил список из пяти лучших и худших для жарки.

5 лучших масел для жарки.

1. Оливковое масло первого отжима - оно богато ненасыщенными жирами и витамином Е.

2. Масло авокадо известно своей высокой температурой дымления - 270 градусов Цельсия, поэтому прекрасно подходит для приготовления пищи на высокой температуре. В одном исследовании потребление масла авокадо было связано со снижением уровня триглицеридов и вредного холестерина, высокий уровень которых в крови может увеличить риск проблем с сердцем.

3. Подсолнечное масло. Это масло содержит ненасыщенные жиры, что делает его более здоровым, чем некоторые масла. Однако важно отметить, что эти ненасыщенные жиры в основном состоят из жирных кислот Омега-6, которые могут вызвать некоторые проблемы со здоровьем.

4. Кунжутное масло. Заметный ореховый вкус этого масла делает его несколько менее универсальным для приготовления пищи и выпечки. В то же время кунжутное масло является источником антиоксидантов, которые защищают здоровье ваших клеток. Это масло также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут снизить риск проблем со здоровьем сердца, таких как атеросклероз.

5. Арахисовое масло является хорошим источником витамина Е, обеспечивающего антиоксидантные свойства. Однако важно отметить, что арахисовое масло также содержит воспалительные жирные кислоты Омега-6. Чрезмерное потребление Омега-6 при недостатке Омега-3 может негативно повлиять на ваше здоровье

5 худших масел для жарки

1. Пальмовое масло - оно содержит высокую концентрацию насыщенных жиров, которые, как полагают, негативно влияют на уровень холестерина в крови и повышают риск сердечных заболеваний.

2. Соевое масло. Хотя оно имеет относительно высокую температуру дымления - 200 градусов по Цельсию, исследования показывают, что оно может вызывать развитие ожирения и непереносимости глюкозы. Другие исследования показывают, что высокое содержание Омега-6 в соевом масле также может быть связано с развитием заболеваний пищеварительной системы, таких как колит.

3. Кукурузное масло. Несмотря на то, что оно содержит витамин Е, кукурузное масло имеет несколько потенциальных недостатков, в частности, высокое содержание Омега-6. Кроме того, большинство кукурузного масла производится из генетически модифицированной кукурузы, и исследования показывают, что ГМО культуры могут способствовать пищевой аллергии и чувствительности.

4. Гидрогенизированные растительные масла. Такие масла не встречаются в природе; вместо этого их изготавливают путем добавления молекул водорода к жидким маслам, превращая их в более твердую форму с продленным сроком хранения. Хотя этот процесс может улучшить текстуру, он также генерирует транс-жиры, которые негативно влияют на здоровье сердца и потенциально повышают риск различных заболеваний и состояний.

5. Кокосовое масло. Оно имеет высокую концентрацию насыщенных жиров, что делает его менее идеальным, чем другие масла, и некоторые исследования свидетельствуют, что его потребление приводит к повышению уровня "вредного" холестерина и соответственно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

