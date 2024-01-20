Яйца лучше готовить на маслах, которые имеют низкую точку дымления.

Яйца - это универсальный продукт, который можно применять в сладких и соленых блюдах. Готовить их можно как на завтрак, так и на ужин или десерт.

Сложно представить что-то проще, чем жареные яйца. Однако, как пишет The daily meal, если вы не хотите испортить вкус готового продукта, лучше избегать настоянных или ароматизированных масел.

Советуют не брать жидкости, которые имеют низкую точку дымления. Хорошо подойдут масла из авокадо, арахиса, виноградных косточек, оливок или же сливочное масло. Кроме того, вы можете экспериментировать и даже готовить прямо в масляном соусе, как в случае с яйцами песто.

Видео дня

Оливковое масло поможет вашим яйцам стать красивыми и хрустящими, а также отточит текстуру белка. Тогда как сливочное масло придаст непревзойденный вкус. При нагревании на сковороде и изменении цвета оно может придать блюду ореховый привкус.

Другие советы по кулинарии

Недавно Джейми Оливер поделился быстрым и простым рецептом салата с кускусом.

С тем мишленовский шеф-повар поделилась рецептом пюре, в то время как другой известный шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении пюре. Эндрю Радд дал советы к Рождеству, однако они актуальны в любое время года.

Вас также могут заинтересовать новости: