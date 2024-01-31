Обработанные масла могут привести к проблема со здоровьем.

Простой вопрос ставит в тупик всех домашних поваров - какое масло следует использовать, когда вы готовите. Варианты кажутся бесконечными - оливковое масло, кукурузное масло, кокосовое масло, и это еще не все.

Издание WSJ пишет, что многие врачи рекомендую употреблять семенные масла богаты ненасыщенными жирами, которые способствуют хорошему самочувствию.

Оливковое масло и масло авокадо рекомендуют многие специалисты в области здравоохранения. Диетологи советуют пациентам употреблять их не только из-за полезных ненасыщенных жиров, но и потому, что оливковое масло и масло авокадо обычно менее обработаны, чем другие масла.

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В отличие от оливкового масла, масла из семян обычно подвергаются более тщательной обработке. При их производстве часто используется высокая температура и химические растворители

По словам доктора Дариуша Мозаффариана, кардиолога, профессора кафедры питания и медицины Университета Тафтса, выбор менее обработанных масел, таких как оливковое масло extra virgin или масла с маркировкой "холодного отжима" или "нерафинированные", может принести больше пользы для здоровья. По его словам, высокая температура и химическая обработка могут разрушить некоторые полифенолы, которые, согласно исследованиям, уменьшают воспаление и могут снизить риск некоторых видов рака.

Какое бы масло вы ни использовали, следите за тем, чтобы не сжечь его, говорит Зумпано. Вы узнаете об этом, если это произойдет. Масло начнет дымиться. Масло испортится, потеряет часть свих полезных свойств и станет невкусным.

Масло авокадо имеет высокую точку дымления, говорит Зумпано, что делает его пригодным для приготовления пищи на сильном огне. У оливкового масла точка дымления ниже, говорит она. Храните масло вдали от солнечных лучей, поскольку солнечный свет может вызвать его разрушение, говорит Джон Уэсли Маквортер, дипломированный диетолог из Хьюстона и представитель Академии питания и диетологии

Пользно ли масло из семян

Семенные масла, особенно сафлоровое, подсолнечное, кукурузное и соевое, богаты ненасыщенными жирами омега-6. Научные исследования показали, что когда люди отказываются от насыщенных жиров в своем рационе и заменяют их жирами омега-6, уровень "плохого" снижается. Риск сердечных приступов и смертей по этой причине также снижается.

Другие исследования показали, что люди с более высоким уровнем линолевой кислоты, основного омега-6 жира, содержащегося в маслах семян, имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа, чем люди с более низким уровнем линолевой кислоты в крови.

"Все доказательства, убедительные доказательства, говорят о том, что масла семян, богатые полезными ненасыщенными жирами, действительно полезны для нашего здоровья", - говорит Мозаффариан. "Эти экстракты из семян - одни из самых питательных продуктов на планете".

Угроза масел из семян для здоровья

Некоторые исследователи и диетологи опасаются масел с высоким содержанием жирных кислот омега-6, к которым относятся подсолнечное, кукурузное и соевое масло. По словам Флойда Х. Чилтона, директора Центра точного питания и здорового образа жизни при Университете Аризоны, омега-6 могут превращаться в вещества, вызывающие воспаление. Было доказано, что хроническое воспаление играет роль в ряде проблем со здоровьем.

Лаборатория Чилтона обнаружила, что воспалительный эффект омега-6 может быть особенно важен для людей с генетическим отклонением, часто встречающимся среди людей с африканскими корнями. Его лаборатория также обнаружила, что очень высокий уровень омега-6 может привести к дефициту важных жирных кислот омега-3 у людей с другим генетическим отклонением, которое часто встречается среди людей с коренными американскими и мексиканскими корнями.

Другие ученые не согласны с ним и говорят, что существует мало доказательств, связывающих высокое потребление омега-6 с воспалением в организме человека.

По словам диетологов, для здоровья важнее всего общий рацион. Дело в том, что масла из семян, как рапсовое, кукурузное и соевое, являются общими ингредиентами для многих продуктов, подвергшихся обработке, и многие из упакованных продуктов вредны для здоровья.

В целом диетологи и эксперты в области общественного здравоохранения призывают людей сократить количество насыщенных жиров в своем рационе и заменить их ненасыщенными жирами.

Ранее УНИАН писал, что на каком масле нельзя жарить яйца.

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