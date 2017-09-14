Сопернику Трампа по праймериз пришлось оправдываться за "лайк" порноролику в Twitter

В США сенатор от Республиканской партии от штата Техас Тэд Круз оказался в центре скандала после того, как интернет-пользователи заметили, что он поставил в Twitter "лайк" порноролику, пишет ТСН.

Юзеры увидели, что Тэд Круз поставил "лайк" 2-минутному видео, которое было опубликовано в аккаунте "Sexuall Posts" (Сексуальные посты). Новость об этом стала быстро распространяться в социальных сетях и СМИ.

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Затем "лайк" был удален, а Тэду Крузу пришлось оправдываться. "Это был не я", - сказал он в интервью телеканалу CNN, добавив, что это было простой ошибкой.

По словам сенатора, "лайк" порноролику поставил сотрудник, который ведет его аккаунт в Twitter. Круз сказал, что этот сотрудник был идентифицирован, но отказался назвать его имя. "Я вас уверяю, он сейчас чувствует себя ужасно", - сказал сенатор.

Напомним, Тэд Круз был основным соперником миллиардера Дональда Трампа в борьбе за пост президента от республиканцев. Он регулярно занимал вторые места на республиканских праймериз. После поражения на праймериз в штате Индиана Круз заявил, что больше не будет бороться за номинацию.