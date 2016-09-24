Бывший соперник Трампа "после долгих молитв и борьбы с совестью" решил голосовать за миллиардера

"После долгих месяцев размышлений, молитв и борьбы с собственной совестью, я решил, что в день выборов я буду голосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа", – написал Круз на своей странице в Facebook, сообщает ZN.ua.

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Сенатор пояснил, что принял такое решение по двум причинам. "Во-первых, в прошлом году я обещал поддержать кандидата от республиканцев. И я сдержу свое слово. Во-вторых, несмотря на существенные разногласия, которые у меня есть с кандидатом от нашей партии, кандидатура Хиллари Клинтон является совершенно неприемлемой", – отметил Круз.

По его мнению, США "находятся в кризисе", Хиллари Клинтон "явно не подходит на должность президента", а ее политика "нанесет ущерб миллионам американцев". В итоге Круз призвал американцев голосовать за Трампа, "если они не хотят видеть на посту президента Хиллари Клинтон".

Напомним, Круз, будучи главным конкурентом Трампа, отказался от борьбы за возможность баллотироваться на пост президента США от "республиканцев".