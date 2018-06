Мусорное ведро или туалетная бумага: соцсети высмеяли новую умную колонку Apple

Компания Apple представила 5 июня колонку HomePod со встроенным голосовым помощником Siri. Колонка появится в продаже только в конце года, но уже можно оценить, как она выглядит.

Пользователи не оценили минималистичный дизайн - цилиндр начали сравнивать с Mac Pro, помещенным в мусорное ведро, и рулоном туалетной бумаги.

Некоторые даже увидели в нем когтеточку.

Welcome HomePod. Our most expensive ScratchPad ever. Your cat will love it. @Applepic.twitter.com/rmSXEGPwbi — Örgüt Çaylı (@orgutcayli) June 5, 2017

Włóż śmietnik do śmietnika i masz głośnik :D #HomePodpic.twitter.com/xmnEafnTqJ — Jakub Mróz (@kubamroz) June 5, 2017

Already hard at work manufacturing the revolutionary new HomePod for you. #WWDC17#HomePodpic.twitter.com/VULuI5cSRc — not Jony Ive (@JonyIveParody) June 5, 2017

Ранее сообщалось, что Apple на конференции WWDC представила новую операционную систему для мобильных устройств — iOS 11.