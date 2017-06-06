Apple представила новую iOS

Компания Apple на конференции WWDC представила новую операционную систему для мобильных устройств — iOS 11. Об этом сообщает Recode.

Среди новинок, в частности возможность делать переводы с помощью Apple Pay через приложение iMessage. Голосовой помощник Siri сможет переводить запросы на другие языки, например французский, испанский и китайский, а также сможет использовать более широкий контекст для предложения наиболее релевантной пользователю информации. Siri, помимо этого, научилась читать текст на экране и озвучивать его.

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Благодаря более эффективным алгоритмам фотографии и видео будут занимать меньше места на устройстве, заверили в компании.

Как сообщает The Verge, компания также переработала AppStore — и сделала в нем отдельную вкладку для игр и вкладку «Сегодня». Среди важных дополнений также значится встроенная в iOS 11 платформа для дополненной реальности, которую смогут использовать сторонние разработчики.

Ранее сообщалось, что Apple представила новую линейку компьютеров iMac, в том числе iMac Pro с 5K-дисплеем.