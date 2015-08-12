Лавров выругался во время переговоров с саудовским министром (видео)
13:32, 12 августа 2015Мир
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выругался в ходе встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
REUTERS
Соответствующее видео опубликовано в Youtube.
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На видео российский дипломат во время вчерашней встречи в Москве использовал ненормативную лексику: "Д*билы, бл*".
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Как известно, дипломаты обсуждали ситуацию в Сирии и двусторонние отношения между странами.
Напомним, что Россия является постоянным союзником сирийского президента и отвергает любые призывы к Башару Асаду с просьбой уйти в отставку.
Россия и Иран, соперники Саудовской Аравии на Среднем Востоке, пытаются сформировать международную коалицию через ООН, которая включала бы и режим Башара Асада.
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