Лавров выругался во время переговоров с саудовским министром (видео)

Соответствующее видео опубликовано в Youtube.

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На видео российский дипломат во время вчерашней встречи в Москве использовал ненормативную лексику: "Д*билы, бл*".

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Как известно, дипломаты обсуждали ситуацию в Сирии и двусторонние отношения между странами.

Напомним, что Россия является постоянным союзником сирийского президента и отвергает любые призывы к Башару Асаду с просьбой уйти в отставку.

Россия и Иран, соперники Саудовской Аравии на Среднем Востоке, пытаются сформировать международную коалицию через ООН, которая включала бы и режим Башара Асада.