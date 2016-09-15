Крупнейший порносайт предложил Роскомнадзору премиальный доступ за отказ от блокировки
Крупнейший порносайт PornHub предложил премиальный доступ сотрудникам Федеральной службы России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в обмен на отказ от блокировки этого сайта в РФ.
Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере компании.
Так PornHub отреагировал на решение Роскомнадзора заблокировать сайт в России.
13 сентября сайт был внесен в реестр запрещенной информации. Кроме того, в реестр был внесен и портал YouPorn, принадлежащий PornHub.
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Роскомнадзор заблокировал PornHub по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Суд постановил запретить сайт из-за того, что он нарушает «запрет на распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте». В свою очередь YouPorn был заблокирован по решению Первореченского районного суда Владивостока.
.@roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia?— Pornhub ARIA (@Pornhub) September 14, 2016