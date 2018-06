Крупнейший порносайт предложил Роскомнадзору премиальный доступ за отказ от блокировки

Об этом говорится в сообщении в официальном твиттере компании.

Так PornHub отреагировал на решение Роскомнадзора заблокировать сайт в России.

13 сентября сайт был внесен в реестр запрещенной информации. Кроме того, в реестр был внесен и портал YouPorn, принадлежащий PornHub.

Роскомнадзор заблокировал PornHub по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Суд постановил запретить сайт из-за того, что он нарушает «запрет на распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте». В свою очередь YouPorn был заблокирован по решению Первореченского районного суда Владивостока.

.@roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia?