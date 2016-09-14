В России заблокировали два крупнейших порносайта: YouPorn и PornHub

На территории РФ Роскомнадзор заблокировал доступ к двум крупнейшим англоязычным порносайтам - YouPorn.com и PornHub.com. Об этом сообщает издание TJournal.

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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский предоставил изданию копию решения Бутурлиновского районного суда. Из него следует, что подавший иск о блокировке PornHub прокурор аппелировал к тому, что "предусмотрен запрет на распространении информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте".

В тексте решения также упоминается сайт "Порнобабушка", однако его прокурор блокировать в данном иске не просит. Сайт заблокирован ещё в конце августа другим решением того же суда от 24 мая 2016 года.

В решении Первореченского районного суда по блокировке YouPorn используется формулировка "выявлен факт размещения информации порнографического характера".

Оба сайта заблокированы за распространение запрещённой на территории РФ информации.

По данным проекта "Роскомсвобода", сайты внесены в список запрещённых 13 сентября.

Дорогие любители интернета, совет до сих пор актуален, если что. https://t.co/sar0lYR4EF — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 14, 2016

Пользователи соцсетей сообщают, что часть провайдеров ("Билайн", "МегаФон", Oyster Telecom) уже начали ограничивать доступ к сайтам целиком.

@mrrborisova Уважаемая Лёля, в качестве альтернативы можно познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 8, 2015

Издание отмечает, что Роскомнадзор уже вносил страницы PornНub в реестр запрещённых сайтов в 2014 году, тогда у части пользователей доступ пропадал ко всему сайту. Причиной блокировки стало видео "MR. FRANKLIN GETS MILKED", из-за чего сайт заподозрили в публикации детской порнографии.